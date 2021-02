Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: follia d’amore per San Valentino | VIDEO

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno celebrato un San Valentino davvero molto speciale.

Unimamme, a San Valentino ogni coppia vip ha festeggiato in modo diverso la ricorrenza dedicata agli innamorati.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, per esempio, hanno deciso di trascorrerlo con la famiglia, luogo dell’amore, senza tralasciare qualche momento per loro.

Il San Valentino di Gianluca Vacchi e della sua compagna Sharon Fonseca, diventati da poco genitori della loro primogenita: Blu Jerusalema, è stato, come al solito, molto alternativo.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: come hanno trascorso la festa degli innamorati

Questa fenomenale coppia vip che ama condividere molti momenti di intimità, foto di famiglia con la bimba e simpaticissimi balletti, non ha voluto mancare, anche questa volta, di mostrare ai propri numerosissimi followers, nell’ordine di milioni, come se la sono passata in questo importante momento.

L’imprenditore, dj, scrittore e influencer da 19 milioni di followers, Gianluca Vacchi, ha condiviso, come suo solito, un filmato sul profilo Instagram.

Sulle note della hit: It’s Not Unusual di Tom Jones vediamo Gianluca Vacchi arrivare sul suo bolide bianco, mentre la compagna Sharon lo aspetta in compagnia del cane labrador.

Non appena uscito dall’auto Gianluca Vacchi le mostra un bellissimo mazzo di fiori e poi si inginocchia.

Subito Sharon, colpita da questa dedica, lo abbraccia.

Con questo tenero filmato la coppia si dimostra unita e disposta a prendere le cose con un po’ di leggerezza, come sempre.

Il video ha ottenuto 1,2 milioni di Like e 11 mila commenti.

“Buon San Valentino amore mio” ha scritto Vacchi nel post. Sharon Fonseca, a sua volta, ha commentato per prima: “grazie amore mio, felice giorno di San Valentino, ti amo”.

Tra i vari followers poi sono fioccati tanti applausi, cuori.

Le sorprese però non finiscono qui, nelle storie del profilo Instagram della modella di origine venezuelana Sharon Fonseca, compare anche un anello indossato dal compagno e padre di sua figlia.

Suddetto anello reca una scritta: papà.

Ricordiamo infatti che Gianluca Vacchi è un padre entusiasta della sua bimba di pochi mesi: Blu Jerusalema.

Nelle storie di Sharon vi è anche un altro brevissimo video in cui viene inquadrata la tutina della piccina con impresso: “la mia mamma mi ha fatta bellissima“, mentre una scritta in basso a destra specifica: “anche il mio papà”.

Unimamme, voi cosa ne pensate del video degli auguri e del resto?