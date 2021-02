Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una delle coppie più affiatate del momento e per il giorno di San Valentino hanno voluto rivelare come festeggeranno il loro grande amore.

La coppia formata da Filippo Magnini e Giorgia Palmas festeggia un San Valentino davvero speciale. Qualche giorno fa, i due hanno rilasciato una bella intervista al settimanale Donna Moderna in cui hanno rivelato come avrebbero trascorso questo giorno così importante per tutti gli innamorati.

Un San Valentino in famiglia

Stando a quanto riferito dai due, trascorreranno la giornata insieme alle figlie Sofia e Mia nata da pochi mesi.

Così come Filippo ha spiegato al settimanale, trattandosi di un giorno in cui si festeggia l’amore, lo passeranno con la loro famiglia che “ne è piena”. Tuttavia, hanno voluto precisare che non mancherà anche un momento solo per loro, ha riferito l’ex velina.

L’intervista a Donna Moderna

Durante l’intervista il campione di nuoto e Giorgia Palmas hanno voluto raccontare qualche dettaglio in più su come è nata la loro storia d’amore e sui passaggi più importanti che hanno posto le fondamenta per un rapporto solido che, ad oggi, ha tutti i presupposti per durare per sempre.

Il primo bacio se lo sono scambiato a Milano in Piazza Duomo, dopo una cena. I due si trovavano seduti su una gradinata: “Io su un gradino e lui sotto. Bacio perfetto“, ha confessato Giorgia.

Ma qual è il segreto del loro rapporto? Secondo Filippo sicuramente i valori e la loro educazione. Le loro famiglie, infatti, si somigliano molto e si basano sugli stessi principi morali come la correttezza e l’onestà.

L’unica cosa in cui è possibile trovare delle differenze tra i due, spiega la Palmas, è nella determinazione che, a differenza della donna, Filippo ne ha da vendere essendo uno sportivo per eccellenza. Tuttavia, l’ex velina ha confessato che avere uno sportivo in casa le sta tornando molto comodo soprattutto adesso che le palestre sono chiuse.

E, in casa, chi è che cucina? Il campione ha ammesso che è Giorgia quella che trascorre maggior tempo tra i fornelli, tuttavia, ha voluto rivendicare un maggior estro, raccontando di essere riuscito a conquistare il suo cuore preparando il suo speciale tiramisù. Scherzi a parte, Magnini ha spiegato che a lui non piace cucinare ma stare in cucina con lei. “È bello persino bruciare le torte se Giorgia è con me”, ha detto il nuotatore.

Alla domanda su come è cambiata la loro vita dopo l’arrivo della loro piccola Mia, il nuotatore ha risposto sicuramente positivamente. La piccola, infatti, ha cambiato drasticamente la loro routine, tuttavia, hanno riferito che Mia è andata a completare il pezzo mancante del puzzle.

Proprio a proposito della figlia, Filippo ha confessato che prova ancora una forte emozione quando la guarda nella sua perfezione, tuttavia, scherzando ha ammesso: “sto cercando di smettere, non voglio che i primi ricordi di Mia siano di un babbo che la guarda e lacrima!”.

Tutte le coppie, si sa, hanno una canzone con il quale ricordano il loro amore o che ne ha segnato la nascita. La loro canzone del cuore è il preludio N. 5 di Bach. Perché?

Quando ascoltano questa sinfonia, i due ricordano la promessa che si sono fatti: entrare in chiesa accompagnati da questa musica.

Quello di convolare a nozze, infatti, è un altro sogno che i due non vedono l’ora di coronare dopo che l’emergenza sanitaria sarà finita. Lo stesso Magnini ha rivelato che la prima volta che ha visto Giorgia ha pensato: “Io questa me la sposo!”.

Unimamme cosa ne pensate dell’intervista rilasciata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini per festeggiare il San Valentino? Non trovate anche voi che siano una delle coppie più belle dello showbiz?