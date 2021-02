Filippo Magnini festeggia il primo compleanno da papà insieme alle sue donne. Ecco gli scatti postati su Instagram

Per il campione di nuoto è il primo compleanno da papà della piccola Mia e, per l’occasione, Giorgia Palmas ha voluto celebrarlo con una serie di scatti sul suo profilo Instagram. Dalle immagini è evidente che il nuotatore si trova in uno stato di grazia, insieme alla sua bella famiglia.

Giorgia Palmas festeggia il primo compleanno di Filippo Magnini da papà

Per l’occasione, la compagna Giorgia Palmas ha addobbato la casa con palloncini a forma di cuore per festeggiare i 39 anni del nuotatore. La showgirl ha anche voluto omaggiare Filippo con una dolce dedica su Instagram: “Buon Compleanno Amore mio infinito ogni compleanno è un traguardo importante, ogni anno che passa è un pezzetto di vita che stiamo passando insieme e un passo verso il futuro che avremo insieme”. La dedica prosegue con parole altrettanto tenere:

“Questo di oggi poi ha un sapore dolce, è il tuo primo compleanno da papà. Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi”.

Queste le parole scelte dalla Palmas come didascalia agli scatti in cui Magnini tiene in braccio la figlia Mia e dove posa davanti alla torta insieme a Giorgia.

La piccola Mia è nata lo scorso 25 settembre e la prima foto della piccola è stata postata proprio qualche giorno fa. In casa Magnini-Palmas, ora non sono più in tre, oltre a Filippo, Giorgia e Sofia, la figlia nata dalla precedente relazione della showgirl con Davide Bombardini, da quattro mesi c’è la piccola Mia.

La coppia non è ancora sposata, tuttavia, diverse volte ha fatto sapere di voler coronare questo sogno, ma di aver rinviato la data a causa dell’emergenza sanitaria in atto: “Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”.

Unimamme cosa ne pensate degli scatti postati da Giorgia Palmas?