Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi il loro segreto come neo genitori | FOTO

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi hanno un segreto per essere una coppia felice anche dopo la nascita della loro primogenita.

La neo mamma Sharon Fonseca che abbiamo iniziato a seguire ed ad apprezzare da quando è rimasta incinta, è tornata a parlare con i suoi followers di una argomento che le sta molto a cuore.

La bellissima venezuelana, compagna dell’imprenditore Gianluca Vacchi, ha risposto ad una domanda di un follower approfittando che la piccola Blu Jerusalem stava facendo un pisolino.

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: il segreto per essere felice con il partner anche dopo un figlio

Da quando sono diventati genitori, Vacchi e Fonseca, condividono spesso foto, video e storie dove la protagonista è la figlia che tanto amano. Hanno più volte dichiarato che la famiglia è molto importante per loro e Sharon ha definito Gianluca come un ottimo papà che si prende cura della sua principessina.

La giovane modella venezuelana ha spesso condiviso le sue emozioni ed anche il cambiamento del suo corpo sia durante la gravidanza e sia dopo. Mostrandosi al naturale e svelando alcuni piccoli trucchetti, tipo l’uso della panciera.

Approfittando di un momento di tranquillità, Blu Jerusalem dormiva, ha risposto ad un follower che le chiede se Vacchi fa il suo lavoro da padre: “Cosa dici, ti sta aiutando? Fa il suo lavoro da padre?“.

La neo mamma ha preso spunto da questa domanda per parlare del suo rapporto con il partner dopo il bebè: “C’è un’enorme differenza nel modo in cui ti avvicini al tuo partner e penso che sia uno dei nostri più grandi segreti“.

A volte, dopo la nascita di un figlio il rapporto di coppia può cambiare la vita viene completamente stravolta ed anche la routine quotidiana. Si è più stanchi, con più pensieri e preoccupazioni e spesso viene messo da parte il partner. Inoltre, molte donne si sentono a disagio con il loro fisico e tendono anche a respingere il compagno, ma bisogna ricordare che è solo un momento della propria vita e che se non si riesce a superarlo da soli è bene chiedere aiuto ad un esperto.

LEGGI ANCHE: Postparto: cosa fare quando il desiderio sessuale cala nella coppia

Ci sono coppie che non riescono a trovare il giusto equilibrio, ma altre che lavorando e con il tempo riescono a superare il momento trovando anche dei piccoli trucchi. Come quello che hanno trovato Sharon e Gianluca: “Quando fa qualcosa di carino, gli dico grazie. E quando io faccio qualcosa che gli piace, mi dice grazie. Perché quando vai in un ristorante e il cameriere ti porta il piatto dici grazie, anche se stanno facendo il loro lavoro“.

Secondo diversi studi le liti frequenti della coppia durante e dopo la gravidanza possono avere degli effetti negativi sullo sviluppo del bebè. Abbiamo più volte parlato dell’importanza di vivere serenamente il prima e il dopo la gravidanza, perché le emozioni della mamma si riflettono sul benessere e sul temperamento dei bambini.

Voi unimamme avete trovato un equilibrio con il vostro partner? E’ stato faciel?