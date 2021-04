Donare un sorriso ai bambini con un semplice gesto | VIDEO

Il sorriso dei bambini non ha prezzo: racchiude in sé il significato della vita e il valore del mondo in cui viviamo. Se i bambini del mondo ridono vuol dire davvero che le cose vanno bene. E se non ridono? E’ un problema!

Diversi i motivi per cui i bambini non possono ridere e tra questi ci sono anche motivi fisici.

Vi abbiamo parlato diverse volte delle malformazioni congenite al volto che possono colpire i bambini ed impedire loro di sorridere: il primo esempio è il labbro leporino, una malformazione congenita in cui il labbro superiore non si è correttamente e completamente formato, un altro è la palatoschisi, una malformazione che consiste in una fessura rimasta aperta nel palato, più o meno grave.

Oltre a questi motivi però ve ne possono essere altri: basta immaginare bambini vittime di guerre, di bombardamenti, che se sopravvissuti hanno riportato ferite al volto. Anche in questo caso è quindi fondamentale intervenire per provare a ridonare loro almeno la possibilità di sorridere. E c’è chi lo fa come missione!

La onlus italiana con la missione di donare sorrisi ai bambini: Emergenza Sorrisi

Stiamo parlando di una onlus italiana, un’associazione non governativa, nata 13 anni fa e attiva in 23 paesi, che oltre ad intervenire in luoghi lontani, soprattutto paesi in via di sviluppo o con situazioni gravi, per operare chirurgicamente bambini affetti da labbro leporino, palatoschisi, malformazioni al volto, esiti da ustioni o traumi da guerra, è dedita alla formazione di medici locali, per renderli autonomi.

Lo scopo è regalare un sorriso ai bambini di tutto il mondo, e rendere migliore la Terra in cui cresceranno. La loro visione comprende anche la salvaguardia dell’ambiente: recente la campagna di sensibilizzazione contro l’inquinamento e per uno sviluppo sostenibile, durante la quale hanno anche lanciato una petizione ad oggi firmata da circa 10 mila persone.

Oggi Emergenza Sorrisi onlus, grazie a 375 medici e infermieri volontari, ha regalato sorrisi a più di 5200 bambini ed ha formato 580 professionisti locali.

Come aiutare i bambini a riacquistare il loro sorriso? Con il 5 x 1000

Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire e far si che sempre più medici di Emergenza Sorrisi arrivino ad aiutare bambini nel mondo o che si riescano a formare sempre più medici e infermieri locali. Come? Semplice, basta una firma e il 5 x 1000!

Il 5 per mille è la quota dell’IRPEF che lo Stato italiano destina a organizzazioni non profit iscritte in determinati elenchi. Questa destinazione viene fatta su indicazione del contribuente al momento della dichiarazione dei redditi.

Non si tratta quindi di soldi aggiuntivi per noi, ma di tasse che già paghiamo e delle quali una parte può essere dirottata verso un soggetto terzo, come onlus, enti di ricerca, attività sportive, ecc.

Come fare in pratica? E’ sufficiente apporre una firma nell’apposita scheda del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche ex Unico, e indicare il codice fiscale di Emergenza Sorrisi che é 97455990586.

Se non lo si fa la parte dell’Irpef resterà allo Stato come imposta.

Riteniamo utile ricordare alcune scadenze:

30 giugno per presentare il Modello Redditi Persone Fisiche in forma cartacea o 30 novembre in via telematica

per presentare il Modello Redditi Persone Fisiche in forma cartacea o in via telematica 30 settembre per presentare il Modello 730

Un modo semplice e immediato per finanziare le missioni di questa onlus e aiutarli a donare speranza ai bambini.

E voi unimamme, sceglierete questa onlus per il vostro 5 x 1000? Naturalmente se volete contribuire anche in altro modo potete collegarvi al loro sito ed effettuare una donazione.