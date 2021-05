Il 3 maggio è l’onomastico di chi si chiama Filippo e Giacomo. Scopriamo il significato di questi nomi e la vita dei santi ricordati oggi.

Il nome Filippo deriva dal nome greco e significa “amico o amante dei cavalli” o “cavaliere“. Il nome Giacomo, invece, deriva dall’ebraico e significa “protetto da Dio” o “seguace di Dio“.

Parlando delle caratteristiche di chi porta questi nomi:

chi si chiama Filippo è solare, tenace e autoritario e umano

chi si chiama Giacomo è invece istintivo, energico e molto generoso.

Varianti del nome:

Filippo

Filippello

Philippe

Philipp

Giacomo

Giacobbe (ebraico)

Jacopo

Lapo.

Simboli associati al nome:

Filippo

colore: viola

metallo: ferro

numero fortunato: 1

pietra: smeraldo

Giacomo

Colore: Rosso

Metallo: Rame

Numero fortunato: 4

Pietra: Rubino

Santo del giorno: Santi Filippo e Giacomo

Il 3 maggio si ricordano i 2 santi apostoli Filippo e Giacomo perché è il giorno in cui sono state deposte le loro reliquie nella chiesa dei Santissimi Apostoli a Roma.

Filippo, originario di Betsaida e già discepolo di Giovanni Battista, è tra i primi a seguire Gesù. Ricevuto lo Spirito Santo evangelizza gli Sciiti e i Parti.

All’età di 84 anni viene crocifisso a testa in giù in Frigia.

Giacomo, cugino di Gesù, detto il minore per differenziarlo da Giacomo il maggiore, altro apostolo, fin dai primi anni è subito molto osservante della dottrina, e quando Gesù lo chiama lo segue per tutta la vita. Venerato come Santiago a Campostela.

Ricevuto lo Spirito Santo rimane a Gerusalemme, dove partecipa al primo Concilio.

Soprannominato il Giusto per la sua santità di vita, governa la Chiesa di Gerusalemme per 30 anni ma odiato dagli Ebrei viene assalito nel tempio e gettato da una terrazza, poi colpito alla testa.

Muore a 96 anni. Famosa è la sua Lettera Cattolica alle 12 tribù, una sorta di prima enciclica.

Insomma unimamme, conoscevate la storia di questi due apostoli? Vi piacciono i loro nomi?