Il 25 maggio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Maria Maddalena. Scopriamo il significato del nome e la vita della santa ricordata oggi.

Il nome è composto da:

Maria che deriva dall’ebraico e significa “principessa, signora”, ma ha anche altri significati come “goccia del mare” o “stella del mare”

Maddalena che deriva dall'ebraico e significa "donna di Magdala", località sul lago di Israele.

Le persone che portano questo nome tendono ad essere molto disponibili e gentili.

Varianti del nome:

Miriam,

Mariam,

Mirella

Mariella,

Mariuccia,

Marietta,

Mariolina

Magdalena

Magda

Maida

Mady

Lena

Simboli associati al nome:

colore: Blu e Violetto

metallo: oro e platino

numero fortunato: 1 e 5

pietra: Zaffiro e Amestista

Il Santo del giorno: Santa Maria Maddalena de’ Pazzi

Il 25 maggio viene ricordata Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, al secolo Caterina.

Caterina, nasce nel 1566 nella famiglia de’ Pazzi di Firenze.

A 16 anni entra nel monastero carmelitano di Santa Maria degli Angeli e prende il nome di Maria Maddalena.

Nel 1584 si ammala di una misteriosa malattia che le impedisce di stare sdraiata, tant’è che al momento di pronunciare i voti, la portano all’altare seduta nel suo letto.

Dai manoscritti delle consorelle si sa che questa santa ha vissuto tantissime estasi, durante le quali parlava con lo Spirito Santo. E in una di queste volte le viene chiesto di promuovere la “rinnovazione della Chiesa“. Scrive quindi ai cardinali, al papa dell’epoca, Sisto V e all’arcivescovo di Firenze Alessandro de’ Medici, annunciandogli che diventerà papa ma che il suo pontificato sarà breve: infatti muore dopo solo 26 giorni.

Sempre nei manoscritti si registra che durante le estasi parlasse con un linguaggio colto, non derivante dal suo livello di istruzione.

Dopo le estasi per lei inizia un periodo di malattia. Muore nel 1607 e per le voci di miracoli nel 1611 si apre per lei il processo canonico per la beatificazione.

Viene canonizzata nel 1669 e le sue spoglie si trovano nel monastero a Firenze.

