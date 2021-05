Nome e santo del giorno: il 27 maggio è l’onomastico di Agostino

Il 27 maggio è l’onomastico di chi si chiama Agostino. Scopriamo il significato del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dal latino e significa “maestoso”, “venerabile“.

Chi si chiama Agostino è una persona intelligente, istruita e molto servizievole.

Varianti del nome:

Agustin

Augustin

Simboli associati al nome:

colore: verde

metallo: ferro

numero fortunato: 4

pietra: smeraldo

LEGGI ANCHE: NOMI MASCHILI CON LA A, I PIU’ BELLI E SIGNIFICATIVI

Santo del giorno: Sant’Agostino di Canterbury

Il 27 maggio viene celebrata la memoria di Sant’Agostino di Canterbury, abate benedettino che vive tra il V e il VI secolo.

Divenuto priore del convento benedettino sul Celio di Roma, il Papa in persona lo chiama per partire ed evangelizzare nuovamente la Britannia, la quale dopo l’arrivo di popoli germani pagani, come Sassoni e Juti, è tornata all’idolatria. Ad aiutare il Papa il re del Kent, Etelberto, che ha sposato la figlia del re di Parigi, la principessa cristiana Berta.

Papa San Gregorio Magno decide di affidare a lui tale incarico non perché coraggioso, ma per via della sua docilità.

Missione e culto

Agostino ubbidisce e parte nel 597 da Roma, passa in Francia e sbarca in Inghilterra sull’isola di Thenet., dove viene accolto dal re di Kent che lo accompagna a Canterbury.

Qui inizia l’evangelizzazione con il suo modo docile, riuscendo a battezzare in un anno oltre 10 mila Sassoni, tra cui anche il re.

Riuscendo nell’impresa il Papa decide di nominarlo arcivescovo e primate di Inghilterra, e consacra oltre a Canterbury anche Londra e Rochester come sedi vescovili.

Muore il 26 maggio del 604 e viene seppellito a Canterbury. E’ ricordato anche dagli anglicani

Unimamme conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome?