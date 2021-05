Il 28 maggio è l’onomastico di chi si chiama Andrea. Scopriamo il significato del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dal greco e significa “uomo”.

Chi porta questo nome è molto curioso ed è guida per molti.

Varianti del nome:

Ander

Andreu

Andres

Simboli associati al nome

colore: rosso

metallo: argento

numero fortunato: 6

pietra: rubino

Santo del giorno: Sant’Andrea il Folle

Il 28 maggio si celebra la vita di Sant’Andrea il Folle o Sant’Andrea di Costantinopoli, asceta vissuto a Bisanzio nel secolo X.

Andrea, di nazionalità slava, è uno schiavo di un uomo ricco, forse notaio che lo educa. Il suo padrone, dopo i primi segni di demenza, lo fa incatenare e rinchiudere per 3 mesi nella chiesa di S. Anastasia.

Viene poi liberato e abbandonato alla vita errante.

Il fatto di essere ricordato come Folle in Cristo è perché simulando la pazzia, scegliendo carità e disprezzo del corpo, sente di vivere più vicino a Gesù e di allontanarsi dalla logica “normale”.

Si consacra alla preghiera e alla carità. Arriva, per perseguire l’umiltà, ad un livello di degrado esteriore insopportabile. Lo racconta Epifanio, suo interlocutore e futuro patriarca di Costantinopoli.

Nella Chiesa russa la sua memoria è collegata con il racconto di un’apparizione della Madonna e da questa deriva la festa della Protezione della Madre di Dio.

Si racconta infatti di Andrea rapito in estasi in mezzo alla folla durante una visione della Madonna con alcuni apostoli e santi, che la seguono in corteo. La Signora a un certo punto, dopo aver pianto e pregato, ricopre con un velo scintillante il popolo sottostante, compreso Andrea.

Unimamme, voi conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome?