È la pettinatura perfetta! Clio Make Up spiega tutto: due semplici mosse ed è fatta

Come avere una pettinatura perfetta, Clio Make Up spiega tutto quello che occorre sapere: due semplici mosse ed è fatta.

Avete una serata speciale a cui non potete assolutamente non prendervi parte, ma non sapete come sistemare i vostri capelli? State tranquille, care donne: ci pensiamo noi a svelarvi il look adatto a questo evento, ma in linea generale a qualsiasi circostanza.

Una volta spiegato cosa è importantissimo fare per ottenere una chioma perfetta dopo lo shampoo, non possiamo non raccontarvi l’ultima ‘chicca’ svelata da Clio Make Up. Influencer amatissima, ma anche make up artist di un certo calibro, la famosa Zammatteo adora condividere consigli di bellezza sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, diverse ore fa, ha voluto svelare ai suoi sostenitori il ‘trucco’ per una pettinatura perfetta e semplicissima da ripetere. Si tratta di un’acconciatura super raffinata ed elegante, adatta a qualsiasi tipo di circostanza. Che abbiate un invito galante, un impegno lavorativo o all’università, sistemate così i vostri capelli: farete un figurone!

Clio Make Up consiglia una pettinatura perfetta e super veloce da fare: provateci!

Sono tantissime le pettinature e le ‘mode’ che si sono alternate in questi ultimi anni, ma quella che sta letteralmente spopolando in questo ultimo periodo è quella della coda bassa. Sono diverse, infatti, le Vip nostrano che sono solite sistemarsi in questo modo i loro capelli ed incantare tutti con la loro bellezza. Vi siete mai chiesti, però, com’è possibile farla in modo perfetta? Certo, raccogliere i capelli in una coda bassa non è affatto un’impresa titanica. Tante volte, però, può capitare che dei capelli spezzati o dei piccoli ciuffettini possano fuoriuscire, rendendo poco carina l’acconciatura. Come fare, quindi, per ottenere una pettinatura perfetta con la coda bassa? A svelare ogni cosa, è stata l’amata Clio Zammatteo. Proprio sul suo canale social, come dicevamo poco fa, Clio Make Up ha condiviso un breve video dove ha mostrato non solo cosa occorre fare per evitare ‘imprevisti’, ma anche per risultare davvero perfette.

Avete una chioma fluente e non sapete come sistemare i capelli velocemente? Provate l’acconciatura con la coda bassa: è davvero pazzesca! Quello che non deve assolutamente mancare nelle vostre case qualora voleste provare questa pettinatura, è un semplice pettine con delle setole abbastanza strette ed una crema fissante. Procurato tutto questo, non vi resta che mettere sul palmo della mano una noce di creme ed immergervi leggermente le setole del pettine. Una volta fatto questo, pettinatevi i capelli ed aiutatevi con le mani per un effetto super perfetto.

Davvero deliziosa, non credete? Con un’acconciatura del genere siamo certi che non passerete assolutamente inosservati.