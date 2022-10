Infrangono sempre il limite di sopportazione: questi segni zodiacali sono rompiscatole

Averci a che fare è spesso difficile e ciò potrebbe dipendere dalle caratteristiche zodiacali: ecco i segni più rompiscatole in assoluto.

Tutti nella vita ci rapportiamo con dei veri e propri scocciatori che mettono a dura prova la nostra pazienza, ma sapevate che questa tendenza ad essere rompiscatole potrebbe essere legata anche al periodo di nascita? Pare proprio che stelle e pianeti influenzino in modo decisivo la propensione ad arrecare fastidio a chi li circonda.

Beninteso, certamente non si tratta di comportamenti messi in atto di proposito: semplicemente, in base all’appartenenza a questo o quel segno, alcuni modi di fare potrebbero risultare eccessivi e portare facilmente all’esasperazione coloro che li circondano. Di sicuro, avrete già in mente una lista delle persone di cui proprio non riuscite a sopportare qualche atteggiamento e starete pensando se il suo segno potrebbe rientrare fra questi rompiscatole.

Prima di immaginarvi un possibile elenco, però, vi consigliamo di mettere in discussione anche voi stessi. Pensateci un attimo: vi capita talvolta di mancare di delicatezza? Oppure di usare parole che possono ritorcersi contro di voi? O, magari, di chiedere supporto anche quando non è necessario? O, ancora, di scegliere i momenti meno opportuni per chiedere aiuto?

Vediamo allora se tra i segni zodiacali ‘scocciatori’ c’è proprio il vostro o quello di qualcuno particolarmente vicino a voi.

Questi sono i segni zodiacali che più sfidano la vostra pazienza: che rompiscatole!

Stando all’astrologia, i segni che meriterebbero una medaglia come campioni nel dare fastidio sono tre: l’ariete, la bilancia e il sagittario. Nonostante abbiano quasi sempre non pochi pregi, peccano nelle tempistiche e negli atteggiamenti.

Ariete: questo segno non si fa grossi problemi ad avere questa fama poco piacevole tanto che non fanno assolutamente nulla per dimostrare il contrario. Del resto, se c’è una caratteristica che contraddistingue l’ariete è proprio la capacità di restare se stesso in quasi tutte le circostanze. Anche a costo di passare per persone ‘indelicate’ o di subire conseguenze per il loro essere ‘molesti’.

Bilancia: sebbene sia ritenuta molto equilibrata, la bilancia non rompe le scatole tanto con quello che dice, bensì con quello che fa. Tende spesso a chiedere aiuto anche se non ne ha realmente bisogno ed è solito farlo più con i gesti e le azioni che con le parole. Prossimamente sarà particolarmente fortunata in un certo ambito e chissà che non riesca a lasciare un po’ di respiro a chi gli è accanto.

Sagittario: è notoriamente difficile se non impossibile tenere a bada la vulcanicità dell’arciere dello zodiaco. I suoi modi sono spesso irruenti e raramente sceglie il momento giusto per reclamare attenzione. Molto complicato ‘contenerlo’ con garbo, quindi non è raro che metta a dura prova la vostra capacità di sopportazione.

Se appartenete ad uno di questi segni zodiacali, vi rispecchiate nella descrizione? O conoscete qualcun altro che è proprio un gran rompiscatole?