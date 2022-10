Addio peli in eccesso: aggiungilo al miele, il risultato sarà pazzesco!

Siete pronti a dire addio ai peli in eccesso? Aggiungilo al miele e vedrai che il risultati che otterrai sarà davvero pazzesco!

È il problema che un po’ tutte le donne: i peli in eccesso! Seppure nel corso degli anni si siano sviluppate tantissime nuove tecnologie per la loro completa rimozione – parliamo, ad esempio, del laser o della luce pulsata – la peluria continua ad essere uno dei ‘problemi’ più frequenti del mondo del femminile. L’intento di questo nostro articolo di oggi, quindi, è solo uno: rassicurarvi e ricordarvi che ad ogni cosa c’è rimedio.

Sono tantissimi i metodi utilizzati nel corso degli anni che ‘combattono’ la peluria in accesso e la distruggono completamente! Non solo il laser e la luce pulsata continuano ad essere all’ordine del giorno – anche se queste sono scoperte perlopiù degli ultimi anni – ma anche lametta e ceretta rappresentano il ‘must have’ di una pelle liscia come quella di un bambino. Sul ‘metodo’ della lametta, diciamoci la verità, non c’è nulla da dirvi. Su quella della ceretta, però, non possiamo non parlarvi di una ‘fai da te’ che vi aprirà davvero un mondo. Aggiungete questo ingrediente al miele: il risultato sarà davvero pazzesco!

Aggiungi questo al miele e saluterai per sempre i peli in eccesso: la ceretta fai da te

Sono tantissime le cerette che si vendono in commercio e che donano alle gambe un senso di lucentezza, ma avete mai provato a farne una direttamente tra le mura della vostra casa? Noi ve lo consigliamo vivamente anche perché, diciamoci la verità, coi tempi che corrono è sempre buono risparmiare, no? Cosa occorre, quindi, per creare una ceretta fai da te e dire per sempre ‘addio’ ai pelli in eccesso? Tutto quello che ci serve è un bicchiere abbondante di zucchero, due cucchiai colmi di miele, pochissima acqua ed un quarto ingrediente ‘segreto’. Avete letto proprio bene, sì: come il classico sugo al pomodoro, che necessita di un trucchetto per farlo venire cremoso, anche la ceretta fai da te nasconde un piccolo trucchetto.

Qual è l’ingrediente segreto di questa ceretta fai da te? La risposta è semplicissima: un po’ di succo di limone! Se a tutti quei prodotti che vi abbiamo elencato poco fa, aggiungete il succo di mezzo limone, vedrete che le vostre gambe saranno liscissime e manterranno questo effetto per circa tre settimane. Non solo in auto e in casa, ma questo agrume siciliano può essere utilizzato in tanti altri modi: pazzesco!

Come si prepara?

Il procedimento per una ceretta fai da te è semplicissimo:

Versate l’acqua e lo zucchero in una piccola pentola antiaderente e fateli bollire per circa due minuti; Quando il composto ottenuto ha un colore abbastanza dorato, aggiungete il succo di limone e il miele.

Il gioco è fatto: la ceretta fai da te è pronta!

Provateci anche voi: il risultato sarà pazzesco!