Aggiungilo al ‘classico’ minestrone e vedrai che bontà: lo ameranno persino i bambini

Aggiungi questo ingrediente al ‘classico’ minestrone ed assapora la bontà: vedrai che stavolta lo ameranno persino i più piccoli.

Siamo tutti d’accordo che il minestrone sia uno di quei piatti che fa bene al corpo? D’altra parte, mica si può mangiare pasta al sugo! Per quanto, però, l’importanza della verdure – sia da grandi che piccini – sia indispensabile, non possiamo non dire che mangiare questo tipo di piatto è davvero difficile. Certo, c’è chi ne va matto e, soprattutto, in inverno mangerebbe solo questo. C’è anche chi, però, non riesce a buttare giù nemmeno un cucchiaio. Voi a quale categoria di persona appartenete?

Se anche voi, purtroppo, avete qualche piccola difficoltà a far mangiare la verdura e, soprattutto, un bel piatto di minestrone ai vostri piccoli, vi garantiamo che con l’aggiunta di questo ingrediente cambierà tutto. Non dovrete assolutamente frullare nulla – come, invece, vi abbiamo detto per una cremosa pasta e fagioli – ma solo inserire all’interno della zuppa un semplicissimo prodotto alimentare di cui loro vanno completamente matti. Provateci anche voi e vedrete che da oggi in poi non avrete più problemi! Anzi, vi diremo di più: siamo certi che vi chiederanno addirittura il bis. Difficile da credere, vero? Bando alle ciance, guardate cosa mette d’accordo grandi e piccini!

Aggiungete questo ingrediente al minestrone: si leccheranno i baffi grandi e piccini

Stanno per arrivare le rigide temperature. E se da una parte c’è chi pensa già indossare quei maglioni di lana, dall’altra c’è chi non vede l’ora di preparare zuppe, passati di verdure e minestrone. Insomma, dei piatti che riscaldano il corpo e che danno un grande apporto di energia! Il ‘problema’ del minestrone, però, è solo uno: non piace a tutti! Agli adulti, seppure controvoglia, è facile far comprendere quanto sia importante mangiare un piatto intero di verdure, ma ai bambini? È loro, d’altra parte, che ne hanno più bisogno per crescere forti ed affrontare l’inverno, ma tante volte non è assolutamente facile convincerli a mangiarlo. Niente paura, care mamme! Con questo piccolo ‘trucchetto’ che stiamo per svelarvi, vi garantiamo che anche i più disobbedienti e ‘problematici’ a mangiare il minestrone lo mangeranno, chiedendovi addirittura il bis.

Se anche voi avete dei grossi problemi a far mangiare il minestrone ai vostri bimbi, vi consigliamo di aggiungere abbondante formaggio al suo interno. I più piccoli, infatti, amano particolarmente questo prodotto caseario e riusciranno facilmente a mandare giù il piatto. Se a questo poi si aggiunge che anche questo ingrediente è ricco di calcio, fosforo e vitamina D, prendete davvero due piccioni con una fava! L’avreste mai immaginato? Non credete che sia finita qui. Se volete rendere ancora di più ‘succulento’ il piatto agli occhi dei vostri bambini, potete anche passare tutte le verdure ed, addirittura, aggiungersi un cucchiaio della loro pasta preferito. A questo sicuramente non vi potranno mai dire di no!

Provateci anche voi nei prossimi giorni, vi assicuriamo che resterete davvero contenti del risultato!