Come rendere cremosa la pasta e fagioli: è questo il ‘segreto’ consigliato dagli chef

Sapete come si può rendere una ‘semplice’ pasta e fagioli piuttosto cremosa? È questo il ‘segreto’ consigliato dagli chef.

Se col dolce light abbiamo preso per la gola tutti coloro che sono a dieta, adesso non possiamo fare a meno di dedicare un articolo a coloro che amano il buon cibo e che adorano i piatti semplici. E chi meglio di questi se non la pasta e fagioli? Amato da grandi e piccini, il piatto rappresenta uno dei più antichi della cucina italiana, ma anche uno dei più squisiti.

Siamo certi che anche voi, almeno una volta nella vostra vita, avrete cucinato un piatto di pasta e fagioli e vi siete resi conto di quanto si tratti di un vero e proprio gioco da ragazzi. Se adesso, però, vi dicessimo che c’è un ‘trucchetto’ che renderà il vostro piatto ancora più cremoso e succulento, ci credereste? Fareste davvero bene a farlo perché è proprio così! Sono già in tantissimi che lo mettono in pratica nelle loro cucine e in diversi che si leccano i baffi una volta ultimato il pasto. Curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Una pasta e fagioli così cremosa non l’hai mai assaggiata: provaci anche tu

Se proprio recentemente vi abbiamo spiegato qual è il segreto per rendere il ‘classico’ sugo di pomodoro più cremoso e succulento, ora non possiamo fare a meno di svelarvi come è possibile rendere la pasta e fagioli una vera vellutata. D’altra parte, chi è vorrebbe vedere nel proprio piatto un leggero brodino? Nessuno, ne siamo certi! Con questo piccolo ‘trucchetto’, però, siamo certi che avrete risolto la maggior parte dei vostri problemi ed accontenterete tutta la vostra famiglia.

In che cosa consiste questo segreto che rende la pasta e fagioli davvero cremosa? La risposta è semplicissima: non dovete fare altro che frullarne la loro metà! Si, avete letto proprio bene: è questo il ‘trucchetto’ da applicare in cucina, che delizierà il palato dei vostri ospiti e renderà unica la vostra pasta e fagioli. L’avreste mai immaginato?

Cosa occorre e il procedimento

Sappiamo adesso a cosa state pensando: cosa occorre? E, soprattutto, qual è il procedimento? Procediamo con ordine!

Per preparare una gustosa pasta e fagioli, vi occorrono:

250 gr di pasta (potete scegliere quella che volete, anche se è preferibile quella corta);

Uno spicchio d’aglio;

Un cucchiaio di olio;

4/5 pomodorini;

Un barattolo di fagioli precotti;

Foglioline di basilico.

Nulla di introvabile, vero? Bene, una volta fatto questo, non dovete fare altro che passare direttamente ai fornelli:

In una pentola bella capiente, versate l’olio e l’aglio e fateli cuocere insieme per circa un paio di minuti; Quando l’aglio si è abbastanza dorato, toglietelo e versateci all’interno i fagioli, lasciando insaporire il tutto; Subito dopo questo passaggio, aggiungete i pomodorini, precedentemente lavati e tagliati a metà, un pizzico di sale e il basilico, facendoli amalgamare ed insaporire; Dopo 2/3 minuti, ricoprite il composto con dell’acqua e lasciate cuocere per circa 15 minuti; Prendete metà fagioli e frullateli; Frullati i fagioli, inseriteli nuovamente nella pentola di prima e fate bollire il composto ottenuto; Portata l’acqua a bollore, calata la pasta e qualora vi steste rendendo conto che il composto si sta asciugando troppo, ma la pasta non è ancora cotta, allungatelo con un po’ d’acqua. Fate attenzione, però, a non esagerare, altrimenti otterrete un brodino.

Il piatto è servito ed è una vera bontà!

Ci viene l’acquolina alla bocca solo a guardarlo, ve lo garantiamo!