Un caffè così cremoso non l’hai mai bevuto: provaci anche tu, ti sembrerà di stare a Napoli

Un caffè così cremoso non l’hai mai bevuto: scopri come farlo e provaci anche tu, vedrai che ti sembrerà di stare a Napoli.

Chi è che non va matto per il caffè?! Certo, c’è chi non lo gradisce e al suo posto preferisce una bella tazza di orzo, ma c’è anche chi ne va completamente matto, non perdendo mai occasione di poterne bere una tazzina! Che sia un caffè fatto in casa – con la moka o con le cialde – o fatto al bar, un caldo espresso riesce sempre a mettere tutti d’accordo. Vi siete mai chiesti come sia possibile, però, ottenere un tazza di caffè cremoso?

Diciamoci la verità: Napoli è la ‘patria’ del caffè. Per quanto anche le altre città italiane possano farlo decisamente saporito e ‘ad hoc’, è il capoluogo campano che permette di gustare una tazzina di espresso buonissimo. Come fare, quindi, per ‘imitarlo’ nelle proprie case? Nelle prossime settimane – dato l’arrivo delle alte temperature – può capitare che non si avrà affatto la possibilità di raggiungere il bar più vicino casa. Pertanto, se avete voglia di un buon caffè cremoso, non vi resta che seguire i nostro consigli: vi sembrerà di stare a Napoli, ve lo garantiamo!

Caffè cremoso come a Napoli: segui questi semplicissimi passaggi e vedrai che bontà

Se fare un sugo al pomodoro cremoso ha necessitato di un ingrediente segreto e la pasta e fagioli non brodosa rispetta un ‘trucchetto’ da chef, anche fare una tazzina di caffè cremoso è un vero e proprio gioco da ragazzi. Farlo direttamente nelle vostre case, infatti, non è affatto complicato, ma soprattutto è velocissimo. Non pensate, infatti, di dover perdere tantissimo tempo con la vostra cremina, ma considerate che in quattro e quattr’otto sarà pronta da gustare. Vi assicuriamo: se seguite con attenzione tutti i nostri consigli, vi sembrerà di stare a Napoli. Davvero pazzesco, non trovate?

Per un caffè cremoso come quello di Napoli, vi occorreranno due semplicissimi ‘ingredienti’: un cucchiaino di zucchero e le prime gocce del caffè appena uscito dalla moka. Difficile da credere, vero? Ce ne rendiamo conto, ma il segreto per un cremina gustosa è proprio questo qui. Tutto quello che dovete fare, infatti, è attendere che le prime gocce di caffè escano dalla vostra macchinetta e versarle a filo nella tazzina già pronta con al suo interno lo zucchero. Una volta fatto, rimettete nuovamente la moka sul fuoco, così da far fuoriuscire tutto l’altra caffè rimanente, e mischiate intensamente i due ingredienti, in moda da far venire una vera e propria cremina. Solo quando avete ottenuto il composto e il caffè uscito per intero, potete versarlo all’interno della tazzina. Vedrete che bontà!

Cosa aspettate? Dopo il ‘classico’ pranzo della Domenica, divertitevi anche voi con la preparazione e fate bere ai vostri parenti un caffè che mai più si dimenticheranno.