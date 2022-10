Così puoi risparmiare gas e corrente, ma quanto costa il pellet per la stufa? Facciamoci due conti

Così puoi risparmiare gas e corrente, ma quanto costa il pellet per la stufa? Vediamo i prezzi e se conviene usarla.

Il periodo che stiamo vivendo non è particolarmente facile per nessuno. C’è stato un aumento dei prezzi di ogni tipo di fonte e dei prodotti alimentari che stanno causando malessere in tutte le famiglie. E’ difficile oggigiorno arrivare a fine mese e lo era già prima. Adesso con l’incremento dei costi risulta essere davvero impossibile. A causare i forti malumori sono le bollette.

L’aumento di queste è stato esorbitante e sembra che la situazione non vada verso una soluzione. La gente chiede che vengano prese delle misure per cercare di attenuare e abbassare i prezzi. La bolletta del gas è raddoppiata se non triplicata. Possiamo mettere in pratica ogni tipo possibile di accorgimento per poter consumare di meno, ma se il prezzo è maggiore, di conseguenza, rispetto ai pagamenti che facevamo prima, sarà comunque più alta la bolletta. Molti in casa hanno la stufa a pellet, utile soprattutto per questo periodo invernale che sta per arrivare.

E’ efficace e riesce a riscaldare bene l’abitazione. Naturalmente per alimentarla ci vuole il combustibile. In un periodo di crisi economica in molti si chiedono, quando costa? Soprattutto chi sta pensando di rinunciare alla normale stufa a gas e prendere una a pellet si chiede: è conveniente? Vediamo insieme i costi.

Così puoi risparmiare gas e corrente ma quanto costa il pellet per la stufa? Ecco dove si aggira il costo

Il gas e l’energia hanno subito un incremento dei costi e questo è dovuto alla situazione mondiale che stiamo vivendo. La crisi sembra aver avvolto tanti paesi e risulta essere davvero difficile affrontarla. Sono stati riportati dei consigli per le famiglie su come poter risparmiare soprattutto per questo periodo invernale. Uno dei tanti è quello di ridurre il tempo di accensione di tutti gli attrezzi per riscaldarci e anche della temperatura.

Un modo non solo per consumare di meno ma anche per risparmiare sulle bollette. C’è chi in questo periodo sta pensando di prendere una stufa a pellet e chi ce l’ha già. In molti per questo si chiedono quanto costi il combustibile e se questa scelta sia conveniente da fare. Vediamo insieme i prezzi.

Innanzitutto dobbiamo dire che il prezzo dipende anche dalla domanda, dalla qualità e dal luogo di provenienza. In un periodo che possiamo definire come ‘normale’ il prezzo del pellet si aggirerebbe intorno ai 30-32 euro al quintale e potrebbe raggiungere la somma di 50 euro al quintale, come riporta stufeapelletprezzi. Sembrerebbe che quelli più costosi provengano dalla Germania e dell’Austria, poi dipende anche dal luogo di arrivo della domanda. Se invece vi fate un giro sulla piattaforma amazon, potete trovarne di diversi e potete anche farvi un’idea maggiore sui prezzi dove troverete tutte le caratteristiche descritte.