Per lui sei la donna più bella del mondo: ci sono alcuni ‘segnali’ che te lo fanno capire

Come capire se per il tuo lui sei la donna più bella del mondo? Ci sono alcuni ‘segnali’ che parlano chiaro: non te li lasciare scappare.

Comprendere l’universo maschile, non è affatto una cosa semplicissima! Per quanto debba essere sempre l’uomo a fare il primo passo e a conquistare la donna, tante volte è davvero difficile capire se un ragazzo sia realmente interessata ad una ragazza. Com’è possibile, quindi, capire se per il tuo ‘lui’ tu sei la donna più bella del mondo? Sembrerebbe che ci siano alcuni evidenti segnali che l’uomo compie, seppure inconsapevolmente, verso la donna che più gli piace. Scoprili insieme a noi e non fartelo scappare!

Capire cosa guarda la donna in un uomo è davvero difficile, perché ognuna ha un proprio ‘obiettivo’ da tenere sotto osservazione, ma anche capire quanto piacciamo ad un uomo non è assolutamente una cosa da niente. Spesso e volentieri, l’universo maschile non è in grado di esprimere a parole i proprio sentimenti o, addirittura, la propria attrazione verso una donna. A parlare al loro posto in diverse occasioni, sono proprio i gesti. Stando a quanto spiega Stephanie Cacioppo, ricercatrice in neuroscienze comportamentali presso l’Università di Chicago, sembrerebbe che ciascun uomo sia solito mandare dei ‘segnali’ alla donna che gli piace, facendole chiaramente comprendere quanto per lui sia la donna più bella. Pronti a scoprirli?

Se fa questi ‘gesti’, per lui sei la donna più bella del mondo: non lasciarteli fuggire

Stando a quanto riferisce Stephanie Cacioppo, quindi, sembrerebbe che un uomo sia solito compiere dei gesti, anche a volta inconsapevolmente, nei riguardi della sua donna per farle capire quanto l’attrazione da parte sua sia davvero alle stelle. Cosa occorre, quindi, tenere bene a mente se si vuole capire un po’ di più la psicologia maschile? Proseguite nella lettura e se riuscite a rintracciare un solo segnale, state sicuri che il vostro lui vi ama davvero alla follia!

Il primo ‘segnale’ da prendere in considerazione è il contatto visivo! Se il vostro uomo o, magari, un ragazzo appena incontrato non smette di guardarvi il viso, hai fatto davvero colpo! Per lui adesso esisti solo tu e dubitiamo seriamente che possa esserci qualche piccolo ‘incidente di percorso’. Nel caso, noi di Universomamma vi vogliamo dare un piccolo consiglio: non fate questo errore, cadrete nella sua trappola!;

Fai attenzione ai suoi occhi! D'altra parte, si sa: gli occhi sono lo specchio dell'anima! Se guardandoli dritti in quel punto, vi rendete conto che le sue pupille sono dilatate, tirate un sospiro di sollievo: è completamente perso.

Questi, sia chiaro, ne sono solo due dei segnali evidenti che ciascun uomo ha nei riguardi della sua donna! A questi, poi, ne vanno aggiunti tanti altri. Se, ad esempio, vi mette al centro del suo mondo, delle sue attenzioni e delle sue decisioni ed, infine, non perde occasione di potervi mostrare quanto per lui siate un pensiero fisso, state certi che è completamente pazzo di voi.

Il vostro uomo compie almeno uno di questi gesti? Ritieniti fortunata: per lui sei la donna più bella del mondo!