La pioggia, che incubo! È questo il segreto per un bucato asciutto: provaci anche tu, pazzesco

È proprio questo il segreto di un bucato asciutto: provaci anche tu e vedrai che non temerai più l’arrivo della pioggia, davvero pazzesco.

Con l’arrivo delle rigide temperature e, soprattutto, della pioggia, l’incubo delle donne si avvicina sempre di più: la pioggia! Se da una parte, però, c’è chi non vede l’ora che arrivi, per mettere in pratica quel ‘trucchetto’ di cui vi abbiamo parlato recentemente, dall’altra c’è chi ha il ‘timore’ del bucato. D’altra parte, si sa: col cattivo tempo e la pioggia, i panni non si asciugano mai e finiscono per accumularsi su una sedia in attesa di essere stirati.

Per quanto la caduta della pioggia sia un evento naturale e, in determinati casi, molto utile per il terreno e la raccolta estiva, non si può affatto nascondere che questa rappresenta un problema assai ‘fastidioso’ per tutti gli amanti della pulizie. Con l’arrivo di questo fenomeno meteorologico e la sua conseguente umidità, le casalinghe o sono costrette a rimandare di settimane e settimane le lavatrici da fare, accumulando sempre di più panni da lavare, o devono necessariamente mettere in funzione l’asciugatrice. Diciamoci la verità, però: coi tempi che corrono, è davvero necessario sovraccaricare l’energia elettrica? Con questo nostro articolo di oggi, siamo pronti a svelarvi il ‘segreto’ per un bucato sempre asciutto anche quando piove e fa freddo.

Qual è il segreto di un bucato sempre asciutto anche con la pioggia?

Se anche voi state iniziando a pensare cosa fare con l’arrivo dell’inverno e della pioggia, siamo pronti a svelarvi il segreto per un bucato sempre asciutto anche in questa fredda stagione! La nostra soluzione, come dicevamo poco fa, non prende assolutamente in considerazione l’asciugatrice – anche perché, nonostante la notizia che vi abbiamo su rincaro Bollette, non possiamo fare a meno di notare quanto queste continuino ad essere ancora alle stelle – ma contempla un ‘metodo’ del tutto naturale, che vi impiegherà pochissimo tempo e vi farà uscire i panni asciutti come mai prima d’ora. Davvero difficile da immaginare, vero? Non possiamo assolutamente darvi torto, ma vi assicuriamo che appena metterete anche voi questo trucchetto in pratica, ne sarete talmente soddisfatti che non lo lascerete mai più.

I passaggi da eseguire per un bucato asciutto anche d’inverno sono: preleva i panni dalla lavatrice e posizionali ben distanziati sullo stenditoio. Prendi, poi, una ciotola abbastanza capiente e posizionaci un colino con del sale grosso. Avvicina, infine, il recipiente allo stendino e vedrai che, in pochissimo tempo, il tuo bucato sarà più che asciutto. Fate molta attenzione, però: noi di Universomamma non possiamo non darvi un altro consiglio ‘extra’. Se non doveste avere in casa del sale grosso – anche se è molto difficile che si verifica una situazione del genere – potete utilizzare al suo posto del riso. Anche questo ‘ingrediente’, così come il sale, è capace di catturare tutta l’umidità.

Provateci anche voi e vedrete che non la pioggia sarà solo un incubo lontano.