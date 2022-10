Voglia di pizzette? Prova la variante senza lievito: faranno felici grandi e piccini

Come preparare delle deliziose pizzette senza lievito in modo facile e in poco tempo: leggere e gustosissime!

Immancabili praticamente in ogni rinfresco o festa di compleanno, le pizzette sono sempre una delizia che mette d’accordo tutti. Il gusto più diffuso è quello della pizza margherita con olio, mozzarella e pomodoro: semplice, saporita e amata anche dai bambini. Sappiamo anche, però, essendo le pizzette così sfiziose, una tira l’altra correndo così il rischio di appesantirsi e non gustare a fondo le altre leccornie presenti sulla tavola.

Per renderle più leggere e digeribili, potete provare a farle senza lievito: ci vorranno pochi minuti e il risultato sarà fenomenale. Le famose mini pizze sono un grande classico, ottime anche per aperitivi e merende, ma pochi le hanno provate in questa versione ‘light’. Risparmierete tempo prezioso e resterete di stucco nello scoprirne l’ottimo sapore!

Per preparare 28 pizzette, vi occorrono:

– 250 gr di farina 1

– 50 gr di olio evo

– 5 gr di sale

– 165 gr di acqua

– sugo di pomodoro q.b.

– mozzarella q.b.

1 tagliabiscotti circolare da 6 cm

Tutti ingredienti semplicissimi come vuole la tradizione e che, in meno di un’oretta, diventeranno una delle cose più buone che avrete mai mangiato. Vediamo allora, passo passo, come procedere per realizzare le sfiziose pizzette senza lievito.

Pizzette senza lievito: una bontà infinita in pochi semplici passaggi

Soprattutto in occasione di una festa, o comunque quando abbiamo ospiti a casa, optare per una cottura senza lievito può essere un’ottima soluzione visto che alcune persone sono infatti allergiche a tale ingrediente. Passiamo quindi al procedimento vero e proprio che prevede passaggi facilissimi, ma che vi faranno fare un figurone!

In una ciotola della misura adeguata, versate la farina, l’acqua e il sale. Iniziate a lavorare il tutto con le mani, poi aggiungete l’olio extravergine e continuare ad amalgamare. Quando vi accorgerete che l’impasto sarà diventato liscio e non sarà più appiccicoso, potrete passare alla fase successiva.

Passate la massa su un foglio di carta da forno e col mattarello stendetela fino a quando la sfoglia avrà raggiunto uno spessore di circa tre millimetri. A questo punto, col tagliabiscotti create dei dischi di pasta e adagiateli su una teglia coperta con carta forno.

Versate il sugo di pomodoro e la mozzarella su ciascun disco e mettete in forno preriscaldato a 180°. Fate cuocere per circa mezz’ora, ma ovviamente controllate sempre se il livello di cottura è quello che preferite. Una volta sfornate, fatele raffreddare e servite.

Nel caso in cui aveste tempo a disposizione, è possibile anche cuocere le pizzette qualche ora prima senza mozzarella e poi aggiungerla solo poco prima di riscaldarle.

Scommettiamo che quando le assaggerete non saprete più fare a meno di queste delizie?