Aggiungi questo e i tuoi dolci saranno sempre perfetti: il trucco infallibile

Realizzare dolci buonissimi e perfetti anche dal punto di vista estetico non sempre è semplice: prova questo trucco e stupirai tutti!

Diciamoci la verità: l’arte pasticcera non è qualcosa alla portata di tutti. Se per cucinare dei piatti squisiti occorrono passione e tanta fantasia, preparare i dolci è un capitolo ancora più complesso. Oltre ad indovinare le giuste dosi dei vari ingredienti, le varie fasi del procedimento ed i tempi di cottura, a decretare la riuscita di una torta o di un dessert è anche il fattore estetico.

Roba da veri esperti, dirai tu. Sicuramente l’esperienza, anche in questo campo, ha la sua importanza, ma se sei alle prime armi, ti basterà conoscere un piccolo segreto per raggiungere già un ottimo livello di competenza. Esistono infatti dei passaggi un po’ ardui nella creazione di un dolce. Prendiamo ad esempio la montatura a neve degli albumi: essendo capace di incamerare aria, il cosiddetto ‘bianco dell’uovo’ è da sempre utilizzato per sostituire il lievito e rendere ugualmente le torte alte e soffici.

Con 3 albumi montati e separati dai tuorli, potrai evitare gli agenti chimici di una bustina di lievito. Molto probabilmente ha già provato a fare questa operazione e hai notato che il rischio che gli albumi si smontino non è poi un’eventualità così remota. Per evitare di dover buttare via tutto, esiste un facile trucco che ti permetterà di ottenere una montatura perfetta e, di conseguenza, un dolce favoloso. Ti occorre un ingrediente che sicuramente conosci e che si presta a un’infinità di usi, tra cui anche quello di rendere le tue creazioni di pasticceria davvero impeccabili.

Il trucco per preparare dolci perfetti: fai così e vedrai che risultati

Ogni chef ha i suoi segreti in cucina, ma spesso a facilitarci la vita ai fornelli sono dei trucchetti semplicissimi che necessitano di strumenti e ingredienti che si trovano in tutte le dispense. Qual è il segreto della montatura degli albumi? Un po’ di bicarbonato!

Sì, parliamo proprio di uno dei prodotti più utili per la casa, per la cucina, per l’igiene personale e anche per favorire la digestione. Si tratta di un ottimo rimedio per diverse faccende domestiche e può servire anche quando siamo alle prese con la preparazione di un dolce o di una torta.

Un pizzico di tale polvere bianca può aiutarci nella montatura degli albumi: basta aggiungerlo mentre sbatti i bianchi delle uova e vedrai che spuma voluminosa in tempi velocissimi! Quando andrai poi ad aggiungerli all’impasto, ricorda di fare dei movimenti dal basso verso l’alto in modo da aumentare l’aria incamerata.

Siete pronti allora a mettervi all’opera per provare questo infallibile trucco? Siamo sicuri che non ne farete più a meno!