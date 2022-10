Hai le zanzariere sempre sporche? Usa questo, saranno come nuove

Hai le zanzariere sempre sporche? Usa questo e vedrai che saranno come nuove: non avrai più nessun tipo di problema.

La pulizia in casa è molto importante, perchè permette di vivere in un ambiente sano. Non a tutti piace e non tutti hanno sempre il tempo di farle. Molte volte capita che scegliamo un giorno a settimana per dedicarci a fondo ad esse. Negli altri giorni invece tendiamo a pulire in modo veloce e superficiale. Vivere in un luogo ordinato e ben profumato porta anche ad una sana armonia interiore.

Non vi è mai capitato di lasciare per qualche ora i piatti da lavare e di sentirvi in colpa? Ecco, una volta che quella fila di piatti e di pentole non c’è più ci si sente meglio. Ci sono degli angoli che sono sempre difficili da lavare, bisogna fare attenzione anche a quei piccoli spazi dove la polvere si nasconde. Non solo la polvere, ma spesso si formano anche le ragnatele. Se non ce ne accorgiamo in tempo il danno è fatto e dopo saremo costretti a sforzarci di più per togliere lo sporco accumulato.

Una delle cose più difficili da pulire sono sicuramente le zanzariere. Possono essere di diversi tipi e possono essere lavate in modo diverso. Bisogna fare attenzione a come, perchè potrebbero facilmente rompersi. Vi lasciamo qui qualche consiglio su come lavarle con cura.

Come lavare le zanzariere sporche: usa questo e vedrai che saranno come nuove

Le zanzariere sono una delle cose più difficili da lavare in casa. Ce ne sono diverse e bisogna avere una cura particolare per evitare che si rovinino o si rompino. Ma come bisogna lavarle? Ci sono le zanzariere mobili, quelle che si possono facilmente staccare dalla finestra e ce ne sono anche di diverso tipo. Queste possono essere lavate con acqua corrente e in seguito potete prendere una spugna morbida e aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia.

Prima di rimetterle, sciacquate bene e asciugate. Anche le zanzariere collegate al telaio si possono lavare con acqua e sapone di Marsiglia. Prima bisogna togliere i residui e in seguito usare il sapone e poi risciacquarle. Ci sono poi quelle fisse. Per queste dovete avere una particolare cura dato che potrebbero rompersi o graffiarsi o si potrebbe aprire un piccolo buco.

Possono essere lavate in vari modi. Si può utilizzare il vapore e in un secondo momento il panno in microfibra per asciugarle; si può prima passare un panno umido e successivamente prendere l’aceto e metterne un po’ nell’acqua, in un secchio. Non bisogna esagerare con le dosi, potete aggiungere un bicchiere di aceto nell’acqua tiepida. Come fase finale, utilizzate il panno per pulirle e vedrete che usciranno come nuove. Fate particolarmente attenzione a non usare troppa forza.