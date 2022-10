Questo segno attraverserà un momento difficile a Novembre: dovrete dimostrare di avere molta forza per poter superarlo.

Manca qualche giorno all’inizio di Novembre e la speranza che possa cominciare nel migliore dei modi è molto forte. Il mese di ottobre è stato turbolento e pieno di difficoltà, non solo sul piano economico ma anche su quello sentimentale. Non per tutti è stato così, c’è chi ha vissuto un periodo di benessere e ha approfittato per fermarsi e riflettere su una determinata questione.

Le prossime settimane sembrano ancora incerte e c’è chi pensa di mettersi già in guardia. Chi vuole sapere in anticipo cosa possa accadere si lascia andare alla lettura dell’oroscopo. Non tutti credono a quello che viene riportato ma quando, per esempio, si legge una bella notizia, la giornata inizia sicuramente in modo diverso. Indirettamente ci facciamo influenzare da quello che leggiamo e se sono riportati fatti negativi, ci lasciamo avvolgere dalla negatività.

Questo è un errore da non fare. Siamo comunque noi a far sì che quella notizia positiva o negativa che sia venga messa in atto. Ormai mancano pochi giorni e ci sarà l’avvio di un nuovo mese. Per qualcuno, a quanto pare, le stelle dicono che non sarà un momento proprio facile. Un segno in particolare attraverserà un periodo difficile e per riuscire a superarlo dovrà avere molta forza.

Questo segno attraverserà un momento difficile a novembre: deve avere tanta forza e dimostrare di essere un combattente

Dopo aver trascorso questo mese di Ottobre in bilico, tra difficoltà economiche, momenti di riflessione e di malessere e complicate situazione sentimentali qualcuno si chiede come sarà Novembre. Siamo agli sgoccioli e manca poco per l’inizio del nuovo mese. Sembra che questo 2022 sia passato più velocemente del solito e nonostante il tempo sia trascorso con forza, le difficoltà si sono sentite una ad una.

Adesso è il momento di tirare su le maniche e prendere il futuro in mano. Solo in questo modo possiamo affrontare quello che viene. Per qualche segno in particolare sembra che questa situazione persista anche nelle prossime settimane. Sarà un periodo non proprio facile. La Bilancia per andare avanti deve dimostrare davvero di avere tanta forza. Lo stress vi accompagnerà nei successivi giorni. Questo stato aprirà uno spazio in cui i fraintendimenti saranno dietro l’angolo, pronti a farvi traballare.

Potreste incontrare sulla strada qualcuno che, dopo essersi dimostrato socievole e vostro amico, avrà molto da dire contro di voi. Siate forti e schietti e difendetevi come solo voi sapete fare. Affrontate i problemi nati in precedenza, dovete riuscire con la vostra eloquenza a trovare il punto di risoluzione. Non immischiatevi in altre relazioni e cercate di concentrarvi sulla vostra, se siete dentro ad un rapporto. Date infine grande attenzione alla salute. Soltanto dimostrando di avere forza riuscirete a superare questo momento.