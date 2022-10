Se lo strofini bene sulle scarpe sporche torneranno come nuove in pochissimi minuti

Se lo strofini bene sulle scarpe torneranno come nuove in pochissimi minuti: provalo, il risultato è garantito.

La pulizia è importante per vivere nel benessere. Dedichiamo per esempio molto tempo alle faccende domestiche. Non tutti i giorni ma solitamente scegliamo un giorno a settimana per le pulizie importanti, quelle che quando inizi, passi ore e ore a metterle in pratica. Bisogna fare tanti piccoli accorgimenti, come pulire gli angoli più nascosti perchè è proprio lì che si nasconde lo sporco.

Anche la pulizia personale è fondamentale e anche per questa il tempo non basta mai. Quando dobbiamo uscire o abbiamo un appuntamento, tra le tante cose da fare c’è prima di tutto la doccia. Successivamente si passa alla preparazione, ma prima ancora c’è la scelta del vestito e dello stile da sfoggiare, poi decidiamo quale acconciatura fare e quale trucco usare per il viso. Spesso però capita che dopo aver scelto il look da indossare, dobbiamo cambiare tutto perchè avevamo scelto come calzatura una scarpa che non è proprio adatta per mostrarla dato che è sporca.

Soprattutto quelle bianche hanno sempre quei segni molto visibili che solo con l’acqua e con un panno morbido non vanno via. E se proprio avevamo intenzione di mettere quel tipo di scarpa, non possiamo fare altro che cambiarle. Non tutti lo sanno ma la soluzione c’è, non dovete rinunciare per forza ad indossarle. Vi consiglieremo un metodo infallibile per eliminare lo sporco dalle vostre calzature: facile e veloce, il risultato è garantito!

Se lo strofini bene sulle scarpe bianche torneranno come nuove in pochissimi minuti: risultato garantito!

Dopo aver indossato più volte una scarpa, soprattutto se è bianca, è inevitabile che questa si rovini e che resti attaccato lo sporco. Il colore bianco mette ancora più in evidenza i segni e non è sempre facile toglierli con un po’ d’acqua e utilizzando un panno morbido.

Ecco perchè vogliamo lasciarvi un consiglio su come eliminare lo sporco dalle scarpe bianche in modo veloce e senza rovinarle. Prima cosa da fare, dovete togliere le stringhe e le suole interne. I lacci potete lavarli da parte con acqua tiepida e candeggina mentre le suole con i detergenti che solitamente usate. Si passa poi alla fase più importante, la pulizia dell’intera scarpa. C’è un metodo che non tutti conoscono e che dà ottimi risultati. Forse non ci avete mai pensato ma se usate il dentifricio torneranno veramente come nuove.

Questo ,infatti, può essere utilizzato anche in casa per le altre pulizie. Sapete come fare per pulire le scarpe banche? Dovete prendere uno spazzolino non troppo duro, aggiungere il composto e strofinare sulla sua superficie. Bisogna sciacquare più volte l’utensile e strofinare nuovamente. Basterà pochissimo e vedrete da subito i risultati!