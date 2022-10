Tappeti puliti e disinfettati in poche mosse: usa questo metodo e dirai addio alla lavanderia!

I tappeti sono un ornamento molto amato, ma anche preda di acari e polvere: con questo rimedio li avrete puliti come non mai.

Di lana, seta, cotone o altro tessuto, il tappeto è da secoli uno dei classici più gettonati quando si tratta di arredare e abbellire le nostre case. Di origini molto antiche che risalgono attorno al V o VI secolo in Oriente, con i loro disegni e le loro geometrie donano un’atmosfera particolare ai vari ambienti e sono usati per lo più in salotto e nelle camere da letto.

In Oriente il tappeto rappresenta una vera e propria arte da tramandare attraverso le generazioni: ciascuna famiglia ha spesso dei disegni originali unici e, in base alla cultura diffusa in una determinata area geografica, si può capire quali simboli e significati religiosi contengono i motivi che lo decorano. Quelli persiani, ad esempio, raccontano delle vere e proprie scene di caccia e intere novelle!

Purtroppo, come tutti i tessuti, i tappeti tendono ad essere bersaglio di acari e polvere e pulirli talvolta può sembrare un’impresa ardua. Molti poi, nel lavarli, commettono un errore che può rovinarli e far perdere loro la bellezza originaria.

Lo sbaglio più comune è quello di utilizzare l’aspirapolvere o le spazzole: questi strumenti, data la frequenza con cui sarebbe opportuno pulire i tappeti, non sono da raccomandare. Ma cosa fare in alternativa? Recarsi in lavanderia? Niente affatto, basta un rimedio semplicissimo e facile da applicare per avere un tappeto pulito e disinfettato come non mai.

Tappeti puliti, il metodo fai da te che li renderà come nuovi: non crederai ai tuoi occhi

Polvere, briciole, peli dei nostri amici a quattro zampe, briciole: i tappeti sono un ricettacolo di qualunque cosa e vanno sicuramenti tenuti in ordine e puliti se non si vuole che invece di abbellire la nostra casa, finiscano con imbruttirla.

Ciò che forse non sapete è che bastano bicarbonato di sodio e aceto di vino bianco per togliere le macchie che inevitabilmente possono intaccarne la bellezza. Cospargi sul tappeto una piccola quantità di bicarbonato e aggiungi successivamente l’aceto, attendi pochi minuti e poi tampona con un panno. Fai asciugare et voilà! Il tuo tappeto sarà di nuovo come nuovo. Il bicarbonato fungerà anche da igienizzante e, soprattutto per chi ha bambini piccoli in casa, ciò è davvero un dettaglio molto importante.

Una altro piccolo consiglio: se la macchia è fresca, potete aggiungere al bicarbonato la farina di mais e vedrete che lo sporco si riassorbirà come per magia!

Cosa ne dite? Un’idea a dir poco strepitosa che vale la pena provare, no? E voi finora come vi siete occupati della pulizia del vostro tappeto?