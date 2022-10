Cosa aggiungere alla pasta con i broccoli per farla diventare cremosa come non mai: il segreto è proprio questo.

Spesso ci dilettiamo in cucina per preparare un piatto che da tempo vogliamo provare o anche per farlo alla nostra famiglia, o se abbiamo un pranzo o una cena con ospiti. Cerchiamo quale ricetta fa al caso nostro e dopo aver scelto gli ingredienti, siamo pronti a sporcarci piacevolmente le mani. Non sempre il risultato è quello sperato. Capita a tutti che una pietanza ha un gusto diverso o che un dolce è una catastrofe.

Ci sono tante ricette che possiamo fare e alcune sono molto semplici. Dai primi piatti ai secondi o anche i dolci, ognuno ha bisogno di una certa cura e attenzione. Basta infatti un semplice errore e la pietanza potrebbe avere un gusto diverso o il dolce potrebbe sfaldarsi e risultare non soffice. Oggi vogliamo lasciarvi la ricetta per preparare la pasta con i broccoli, che non ha una grande difficoltà e non ha bisogno di grandi procedimenti. Sapete come fare per renderla cremosa come non mai? Ci sono precisi passaggi da seguire. Se fate come vi diciamo, vedrete che il risultato sarà più che soddisfacente.

Come fare una pasta con i broccoli cremosa come non l’avete mai provata: segui questi passaggi

Tra le tante ricette che ci sono, vogliamo qui lasciarvi quella della pasta con i broccoli. Questo è un primo piatto che vi farà venire da subito l’acquolina in bocca. Prima cosa vi riportiamo gli ingredienti. Per 4 persone servono:

320gr di pasta corta, per esempio vanno bene le orecchiette

700 gr di broccoli siciliani o romaneschi

uno spicchio di aglio

olio extravergine

2 cucchiai di parmigiano reggiano e 2 di pecorino romano

Si parte con la pulizia degli broccoli, in modo tale da ricavare le cimette. In una padella aggiungete 2 cucchiai di olio e l’aglio sbucciato e schiacciato, e lasciate soffriggere per circa un minuto. Poi inserite anche le cimette e un bicchiere di acqua e lasciate cuocere con il coperchio per circa 15 minuti. Per renderlo cremoso dovete schiacciare il contenuto a fine cottura, anche usando una forchetta e aggiungere un altro cucchiaio di olio.

Poi mettete a bollire l’acqua con il sale per la pasta. Quando è giunta ad ebollizione aggiungete la pasta. Nel frattempo, nell’altra padella per rendere il composto una crema frullate i broccoli, non troppo però, per nonfarla venire molto liquida. In seguito aggiungete il parmigiano e il pecorino e se serve 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura. Dopo che la pasta è cotta al dente, scolatela e versatela nella padella con i broccoli e fate cuocere per 1 minuto, mescolando bene. Infine, potete servire e se volete spolverare un po’ di formaggio sul piatto. Vedrete che il risultato sarà una gustosissima e cremosa pasta con i broccoli.