Un’abitudine molto comune in cucina, ma sbagliatissima: non farlo mai più quando cuoci la pasta; ti spieghiamo il perché.

Se dici Italia, dici pasta. Che sia lunga, corta, secca o fatta in casa, la pasta è in assoluto il cibo più amato e consumato nel nostro Paese. Ne esistono centinaia e centinaia di tipi e formati, più o meno adatti a determinati tipi di preparazioni. Prima di impreziosirla con i vostri ingredienti preferiti, però, naturalmente bisogna cuocerla!

Un procedimento apparentemente semplicissimo, ma anche cuocere la pasta può nascondere pericoli ed insidie. Nonostante lo facciano praticamente tutti, siamo sicuri che tutti sappiano farlo nel modo più corretto? A questo proposito, c’è un’abitudine decisamente frequente ma altrettanto errata: se lo fai anche tu, smetti subito! Di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo subito.

Se anche tu lo fai quando cuoci la pasta non farlo più: è un errore gravissimo

C’è chi la cucina ogni giorno e chi, invece, se la concede solo in alcuni momenti della settimana. Quel che è certo è che la pasta fa impazzire gli italiani. È possibile condirla con gli ingredienti più svariati, dal gustosissimo ragù all’uovo per realizzare una succulenta carbonara. Ma come si cuoce la pasta?

La domanda è di quelle banali poiché basta davvero poco: una pentola, dell’acqua e del sale. C’è un errore, però, che in molti commettono e che riguarda proprio la cottura della pasta. Un errore molto diffuso: mettere il sale nell’acqua non appena si poggia la pentola sul fuoco. In molti lo fanno, soprattutto per non dimenticare di salare l’acqua in un secondo momento, ma è un grave sbaglio. E vi spieghiamo perché.

Innanzitutto, a differenza di quello che in tanti credono, mettere subito il sale nell’acqua rallenta l’ebollizione. Un problema decisamente ‘fastidioso’, soprattutto per chi ha particolarmente fretta o molta fame. Anche se si tratta di differenze minime, poter risparmiare del tempo in cucina è un pro da non sottovalutare. Ma non è tutto! Mettere il sale prima rischia di danneggiare seriamente anche le vostre pentole, poiché potrebbero crearsi degli aloni e dei residui difficili da eliminare dalle superfici. L’acqua fredda non è in grado di sciogliere immediatamente il sale come, invece, riesce a fare l’acqua bollente e, quindi, esso potrebbe attaccarsi al fondo e alle superfici delle pentole, rovinandole. Quando bisogna, quindi, mettere il sale in acqua? Proprio quando ci accorgiamo che l’acqua sta bollendo, poco prima di aggiungere la pasta da cuocere.

Ricordiamo che la ‘regola’ vuole che siano aggiunti 10 grammi di sale per ogni litro di acqua. E voi, conoscevate tutti questi piccoli segreti che si nascondono dietro la cottura della amata pasta? Non vi resta che metterli in pratica e sbizzarrirvi ai fornelli!