Questo mini dolce al cioccolato è l’ideale se hai poco tempo a disposizione: ci vogliono appena 15 minuti

Ospiti a cena e poco tempo per pensare al dessert? Niente panico: con questo veloce mini dolce al cioccolato, lascerai tutti a bocca aperta.

Preparare un dolce gustosissimo e in poco tempo ti sembra un’impresa impossibile? Sicuramente a primo acchito può sembrare alquanto complicato, ma se conosci questa ricetta cambierai idea, te l’assicuro! E sarà anche un ottimo ‘asso’ nella manica da tirare fuori nelle occasioni in cui vogliamo stupire i nostri commensali spendendo poco tempo ed energia.

Hai mai sentito parlare della mug cake al cioccolato? Si tratta proprio di ciò che ci vuole in questi casi: ti servirà solo un quarto d’ora e non avrai bisogno di chissà quanti e quali strumenti per realizzarla. E’ perfetta dopo una cena, ma anche semplicemente come una coccola da concedersi durante la giornata.

Il nome di questo dolce si deve alla tazza (mug) dalla grandezza un po’ più grande del solito, ideale per servire tè, cioccolata o caffè all’americana. Le mug si possono trovare in tutti i negozi che trattino articoli per la cucina o in quelli specializzati in pasticceria. L’importante è che siano adatte ad essere messe in forno. Scopriamo allora quali ingredienti ci occorrono e quali passaggi prevede la ricetta di questo mini dolce così invitante.

Come preparare la mug cake al cioccolato: questo sfizioso dolce ti farà perdere la testa

Gli ingredienti, in dosi per 1 persona, sono:

3 cucchiai di Farina 00

1 uovo

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

3 cucchiai di latte

1 cucchiaino di lievito istantaneo per dolci

3 cucchiai di zucchero semolato

2 cucchiai di olio di semi di arachide

gocce di cioccolato q.b.

Prima di passare al procedimento, precisiamo che c’è ampia libertà di scelta per il tipo di cacao come anche per lo zucchero, che può essere tranquillamente sostituito da quello di canna. Dipende ovviamente dai gusti, ma in ogni caso il risultato sarà speciale!

Per prima cosa, aprite l’uovo mettetelo in una ciotola insieme allo zucchero e lavorateli con una frusta a mano. Versate la farina, il cacao e ricominciate a mescolare il tutto. Poi aggiungete il lievito e mescolate ancora un po’. Versate il composto nella e sopra spargete le gocce di cioccolato. Mettete la tazza in forno preriscaldato a 180° per un quarto d’ora o 20 minuti. Potete anche servirvi del forno a microonde impostato al massimo, dove dovrete lasciar cuocere per circa 3 minuti. A cottura completata, fate raffreddare leggermente e, come tocco finale, potete aggiungere un po’ di panna o del mascarpone.

Un’idea geniale che vi verrà in soccorso ogni volta che il tempo stringe e proprio non saprete come organizzarvi. Noi però siamo pronti a scommettere che, una volta provata la mug cake, la rifarete anche per consumarla da soli in totale relax sul vostro divano.