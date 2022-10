Via mascara, ombretto e eye-liner: occhi perfettamente struccati con questo efficace metodo casalingo

Questo metodo casalingo per avere occhi ben struccati è comodissimo, economico e a portata di mano: sarai super soddisfatta del risultato!

Se truccarsi è tutto sommato piacevole, rimuovere il make-up a fine giornata è spesso una gran scocciatura. Ciononostante, si tratta di un’operazione fondamentale per la pelle da eseguire ogni giorno: andare a dormire senza aver effettuato una corretta detersione può danneggiare seriamente il viso, come spiega la Anne Wetter sul sito Women’s Health UK.

L’esperta avverte sull’importanza di proteggere la pelle dallo stress ossidativo: “Se non si toglie il trucco, questo penetra nei sottostrati del derma e va a occludere i pori”. Ciglia fragili, aumento dei punti neri, secchezza delle labbra, perdita di elasticità: andare a letto regolarmente con fondotinta, mascara, eyeliner e phard può causare danni davvero numerosi. Perciò, conviene armarsi di pazienza e dedicare qualche minuto ogni sera alla procedura di rigenerazione ed idratazione del viso per non andare incontro a conseguenze spiacevoli.

Ognuna ha le sue preferenze riguardo ai prodotti da usare: in commercio ce ne sono tantissimi che si adeguano alle esigenze di ogni tipo di derma. Anche le modalità (acqua micellare, latte detergente, salviettine…) possono essere molto diverse e si può scegliere anche in base a ciò che si ritiene più comodo e pratico. L’importante comunque e farlo sempre e non trascurare mai questa routine.

Nel caso in cui dovesse mancare in casa uno di questi prodotti, sappiate che non è indispensabile pulire il viso con quelli che troviamo in commercio. Basterà un rimedio naturale che sicuramente avete a portata di mano.

Occhi struccati facilmente e senza spendere un soldo: ecco cosa devi usare

Mascara, ombretto e eye-liner sono decisamente amatissimi dalle donne: un paio di occhi truccati, anche leggermente, contribuiscono immediatamente a rendere più belle ed affascinanti. Come dicevamo prima, però, ogni sera bisogna aver cura di rimuovere tutto il make-up dagli occhi per impedire che le ciglia ne risultino indebolite e che anche la pelle attorno subisca troppo stress.

Sapete che per farlo può bastare del semplice olio di oliva? Sì, stiamo parlando proprio del comune olio di oliva che abbiamo in cucina. I suoi utilizzi sono davvero infiniti: solo per citarne uno, può servire anche alle nostre unghie, ricordate?

Bene, sappiate che anche per struccare gli occhi, questo preziosissimo liquido può rivelarsi un alleato perfetto: con un batuffolo di cotone o un dischetto, passatelo delicatamente sugli occhi e il trucco sparirà in un attimo. Senza contare gli enormi benefici che ne trarrà la vostra pelle grazie alle proprietà idratanti di questo prodotto naturale. Un rimedio validissimo anche dal punto di vista del risparmio che, diciamoci la verità, non dispiace mica!

Avevate mai pensato a questa soluzione fai-da-te?