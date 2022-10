S.O.S. scottature in cucina: usa questo e lascia agire, non l’avresti mai immaginato

Come rimediare alle ‘classiche’ scottature in cucina? Usa questo e lascia agire per qualche minuto: il risultato non l’avresti immaginato.

Sono davvero diversi gli inconveniente che possono capitare in cucina, ma tra quelli più ‘insopportabili’ e dolorosi ci sono sicuramente le scottature. Immaginiamo che sarà capitato anche voi di scottarvi con dell’olio bollente che, magari, è schizzato fuori dalla padella oppure con dell’acqua cottura e di non sapere che cosa fare. Ebbene. Con questo nostro articolo di oggi, siamo pronti a svelarvi com’è possibile rimediare al dolore e a prevenire le bollicine.

Già in alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo spiegato quanto in cucina non esiste niente di ‘stabilito’ e di come alcuni ingredienti svolgono anche tutt’altra funzione oltre alla loro classica. Anche noi, così come voi, ad esempio, siamo rimasti completamente di stucco quando abbiamo scoperto cos’è possibile aggiungere alla lavatrice e garantire un colore sempre acceso e vivido ai nostri panni. Se pensavamo, però, di aver visto di tutto con questo insolito ‘trucchetto’, ci sbagliavamo davvero di grosso! Abbiamo appena scoperto, infatti, com’è possibile sopperire al dolore delle scottature in cucina. Certo, la prima regola da seguire è quella di mettere immediatamente le mani sotto l’acqua fredda in modo da prevenire la formazione di bollicine. Fate attenzione, però: non è solo questa l’unica cosa da fare.

Per le scottature in cucina usa questo: non l’avresti mai immaginato

È proprio vero: nella vita non si smette mai di imparare! Anche se, in questo caso, sarebbe meglio dire: in cucina non si smette mai di imparare. Non solo, infatti, è possibile mettere in pratica ricette ‘insolite’ e completamente nuove, ma ci è anche permesso usare ingredienti che fino ad ora non immaginavamo mai di poter usare per determinati ‘problemi’ casalinghi.

Immaginate con noi questa situazione: vi siete appena scottate le mani o qualsiasi altra parte del corpo e, dopo aver bagnato abbondantemente con l’acqua, non avete il dentifricio per cicatrizzare la ferita, cosa fate? Non fatevi assolutamente prendere dal panico! Proprio nella vostra cucina, infatti, c’è un ingrediente che, oltre alla preparazione di succulenti piatti e contorni, può rimediare alle vostre scottature. Di quale parliamo esattamente? Forse non tutti lo immaginano, ma parliamo proprio della patata.

Non solo, quindi, è utilissima per risolvere un fastidioso problema, ma la patata è anche indispensabile per curare le scottature. Se, infatti, prendete una fettina ancora cruda e la passate sulla scottatura, la ‘potenza’ dell’amido sarà tale da far passare immediatamente il dolore e ‘cicatrizzare’ la ferita. Un rimedio, quindi, casalingo del tutto ‘naturale’, che sicuramente non tutti conoscevano.

Avreste mai immaginato che la patata cruda potesse sortire questo effetto? Noi assolutamente no, ma sarà la prima cosa che applicheremo sulla nostra pelle qualora dovessimo scottarci.