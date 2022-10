Le macchie di uova non saranno più un problema: la soluzione ce l’hai proprio in casa

Le macchie di uova non saranno più un problema, per rimuoverlo basta poco e la soluzione ce l’hai proprio in casa.

In casa trascorriamo molto tempo per pulire i vari ambienti. Non tutti lo fanno con piacere, qualcuno lo fa per dovere, perchè bisogna vivere in un ambiente sano e pulito. Solitamente per pulire usiamo i detersivi che compriamo al supermercato ma oltre ai normali prodotti ci sono vari metodi naturali che possono essere messi in pratica. Per esempio uno dei problemi più difficili da risolvere sono i brutti odori.

Spesso il frigo emana sensazioni poco gradevoli. Volete la soluzione per non sentirle più? Ce l’abbiamo! Potete prendere un tappo di sughero e dividerlo a metà. Su entrambe le parti aggiungete qualche goccia di olio essenziale agli agrumi e ponetele poi su piatto che andrete a mettere nel frigo. Vedrete che dopo qualche ora e con il passare dei giorni avrete già i risultati. Infatti il tappo non solo tende ad assorbire i brutti odori ma funziona anche come ‘profumiera’. Gli oli che avete versato sopra rilasceranno un bel profumo.

Anche le macchie di uova sono un vero e proprio problema. E’ capitato a tutti che sia caduto un uovo a terra. Questo lascia non solo un brutto odore ma è anche difficile da eliminare. Anche in questo caso abbiamo la soluzione, semplice e veloce. Sapete qual è? Ce l’avete proprio in casa.

Le macchie di uova non saranno più un problema: la soluzione ce l’hai a portata di mano

La pulizia della propria casa è fondamentale per vivere in un ambiente sano ma anche per stare ben con se stessi. Occupiamo molte ore del nostro tempo per pulire tutti gli spazi della nostra dimora e utilizziamo tanti prodotti diversi. Chi conosce i metodi naturali tende a mettere in pratica questi e non ad usare i detersivi che si possono acquistare in un negozio.

Sono tanti i metodi che solitamente chiamiamo anche metodi della nonna. Prima vi abbiamo fatto l’esempio del frigo e degli odori poco gradevoli che può emanare. Per eliminarli basta pochissimo, un tappo da sughero e degli oli essenziali agli agrumi. Dopo aver diviso il tappo e aver messo le gocce di olio, lo riponete in frigo su un piatto e vedrete subito i risultati. Anche per gli odori del wc abbiamo la soluzione: potete versare un bicchiere di collutorio dentro e dopo mezz’ora vi renderete conto di aver risolto il problema. Adesso vi sveliamo un altro segreto: come rimuovere le macchie di uova.

Capita a tutti di farne cadere una a terra. L’uovo non solo emana un odoro brutto ma è anche difficile da cancellare. Questo problema potete risolverlo con un ingrediente che avete in casa, il sale. Mettetelo sulla macchia e attendete qualche minuto. Vedrete che si formerà un miscuglio che dovete poi eliminare. In questo modo la macchia andrà via ma anche la puzza.