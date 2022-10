Come rendere la pasta e piselli super cremosa: fai anche tu così, il risultato è formidabile

Qual è il segreto per avere una pasta e piselli super cremosa? Fai anche tu così, ti assicuriamo che il risultato sarà davvero formidabile.

Non solo la pasta e fagioli, ma anche la pasta coi piselli è tra i piatti più antichi della tradizione culinaria nostra e, sicuramente, tra i più buoni. Un pasto completamente ‘vegetariano’, anche se c’è chi aggiunge della pancetta al momento della preparazione del condimento, e che riesce a mettere d’accordo sia i più piccoli che i più grandi. Così come è accaduto con la pasta al sugo, però, anche in questo caso c’è un ‘segreto’ che ci permette di rendere questo piatto super cremoso.

Diciamoci la verità: mangiare dei primi piatti brodosi, non è assolutamente il massimo. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime quelle persone che cercano trucchetti e segreti che permettono di rendere i propri pasti ancora più cremosi. Qualche tempo fa, se ricordate, vi abbiamo parlato della pasta e fagioli, ma invece di quella coi piselli cosa possiamo dire? Anche questo ‘antichissimo’ piatto, infatti, ha un proprio segreto per risultare buonissimo e super cremoso? Assolutamente si! Se anche voi, però, ne volete sapere di più, continuate nella lettura.

Pasta e piselli cremosa: fai anche tu così, si leccheranno addirittura i baffi

Alla fine è proprio così: nella cucina non si smette mai di imparare! Che siano trucchetti riguardanti le pulizie o ricette del tutto inedite, ci sarà sempre qualcosa che non conosciamo e che, appena appreso, ci lascia completamente senza parole. È proprio quello che ci è successo qualche ora fa quando abbiamo scoperto com’è possibile rendere pasta e piselli davvero molto cremosa. Siete curiosi di saperne di più? Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento: siamo certi che i tuoi ospiti resteranno davvero senza parole.

Per la tua cremosa pasta e piselli, ti occorreranno:

150 gr di pasta: scegliete qual è il taglio che più vi piace. Che sia quella corta ed, in particolare, i tubettini o quella lunga, ogni trafilatura di pasta calza a pennello coi piselli;

Una quantità di piselli quanto basta: considerate che stiamo per elencarvi una ricetta per due persone, quindi la quantità dei piselli deve ‘esaudire’ la vostra fame;

Olio;

Sale;

Cipolla fatta a pezzettini piccoli;

Se volete, pancetta affumicata.

Elencati gli ingredienti, qual è il procedimento:

Prendete una padella, versate un po’ olio e la cipolla, facendola dorare; Raggiunto questo risultato, aggiungete i piselli, mischiateli alla cipolla con l’olio e fateli cuocere (aggiungete, se volete, la pancetta quando i piselli sono bel amalgamati); Fate cuocere i piselli per una manciata di minuti, poi copriteli con dell’acqua e lasciate cuocere per altri 10 minuti; Quando i piselli sono cotti abbastanza, prendetene la metà, mettetela in un frullatore ed iniziate a ridurla in poltiglia; Fatta una purea di piselli, aggiungetela alla pentola coi piselli intatti e fate amalgamare il tutto; Aggiungete il composto sulla pasta che, nel frattempo avete calato e scolato, ed assaporate questa squisitezza.

L’avevate mai mangiata così gustosa?