Se aggiungi questo ingrediente alla pasta con i peperoni conquisterai veramente tutti: la ricetta facile e veloce.

Ogni giorno ci mettiamo ai fornelli per preparare qualcosa. Che sia solo la colazione, o il pranzo o la cena, ci dilettiamo in cucina nella preparazione di piatti che ci piacciono. Non tutti lo sanno fare e non tutti lo fanno. Spesso è meglio lasciar fare a chi è capace, in modo tale da non avere risultati poco graditi dopo averci messo tanto impegno.

Possiamo preparare veramente tantissimi piatti diversi che sia un primo o un secondo o il dolce, la scelta è davvero vasta. Per chi non sa fare assolutamente nulla ai fornelli, può anche solo cimentarsi in una semplice pasta con il tonno, che si dice sia il piatto degli studenti e di coloro che vivono lontano da casa. Vogliamo lasciarvi ora la ricetta di una pasta che è molto facile da fare e che conquisterà veramente tutti. Parliamo della pasta con i peperoni. Non quella classica però ma con l’aggiunta di un ingrediente che non tutti forse hanno mai messo.

Se aggiungi questo ingrediente alla tua pasta con i peperoni vedrai che il risultato conquisterà veramente tutti

In cucina possiamo preparare tantissimi piatti diversi, dal primo al secondo al dolce. Gli ingredienti sono infiniti e oltre alle ricette che tutti conoscono, basta davvero un po’ di fantasia per realizzare dei piatti sfiziosi e nuovi. Vogliamo lasciarvi quella della pasta con i peperoni ma una variante diversa. Con l’aggiunta di questo ingrediente conquisterà veramente tutti.

Partiamo dagli ingredienti per 3 persone:

200 gr di pasta

250 gr di peperoni rossi

130 gr di ricotta di pecora

70 gr di pomodorini ciliegino

6 foglie di basilico

uno spicchio di aglio

olio extra vergine di oliva e sale

Prima cosa da fare bisogna lavare i peperoni, eliminare la calotta superiore con i piccioli, poi li dividete in due parti e li tagliate a strisce. Anche i pomodorini devono essere tagliati a metà. In una padella mettete un filo di olio e l’aglio, lasciate cuocere per qualche minuto e successivamente aggiungete i peperoni e i pomodori. Aggiungete il sale e fate cuocere con un coperchio per 10 minuti.

Nel frattempo mettete a bollire l’acqua per la pasta. Quando è cotto eliminate l’aglio. Buttate la pasta, e intanto schiacciate la ricotta. E’ questo l’ingrediente che non tutti aggiungono alla semplice ricetta della pasta con i peperoni. Poi prendete i pomodorini, i peperoni e il basilico e frullate tutto insieme ottenendo una crema. Dovete poi prendere il composto ottenuto e versarlo nella padella precedente. Scolate la pasta e aggiungetela, e per ultimo anche la ricotta. Amalgamate bene e la vostra pasta con i peperoni con l’aggiunta di ricotta sarà pronta per essere servita.