Whatsapp, in pochi conoscono questo ‘trucchetto’: così hai risolto un grosso problema

Tutti utilizzano Whatsapp, ma in pochi conoscono questo trucchetto: fai anche tu così e vedrai che hai risolto per sempre un grosso problema.

Che invenzione Whatsapp! Con l’avanzare della tecnologia e l’iniziativa di creare app che ci permettono di restare in contatto con le persone più care, Whatsapp è sicuramente tra quelle più utilizzate. Completamente gratuita, anche se spesso e volentieri si è avanzata l’ipotesi di metterla a pagamento, e semplicissima da utilizzare, l’applicazione di messaggistica istantanea ci consente un contatto immediato e diretto con chi si vuole.

Oltre a Facebook, Instagram e tanti altri social network, anche Whatsapp è quella che più va in voga. A partire dai più piccoli fino a persone più adulte e mature, sono davvero tantissimi gli iscritti che l’applicazione macina giorno dopo giorno. Tutti lo adorano e lo utilizzano, ma siamo certi che non tutti conoscono questo facilissimo ‘trucchetto’ che permette di risolvere un grosso problema con cui un po’ tutti hanno a che fare. No, non facciamo riferimento a quell’abitudine che, prima o poi, ci costerà una brutta figura, ma qualcosa di ancora più importante, che sicuramente farà spazientire a molti. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Con questo facilissimo trucchetto risolverai un grosso problema che riguarda proprio Whatsapp

I nostri telefoni cellulari, diciamoci la verità, sono diventati ormai una delle cose più preziose che un essere umano possa possedere. Al suo interno, c’è davvero di tutto, bisogna ammetterlo! A partire da foto di momenti speciali ed indimenticabili fino a contatti, messaggi che non vorremmo mai cancellare ed informazioni importanti, ognuno di noi è solito conservare tutto quello a cui tiene di più. Continuando a salvare sempre più cose senza preoccuparsi di cancellare almeno quello che non ci interessa, però, c’è la serissima possibilità che il vostro telefono cellulare possa lanciare un allarme: memoria piena!

Un avviso decisamente ‘snervante’, non c’è che dire, soprattutto quando hai provveduto già a cancellare tutto il superfluo ed adesso non puoi eliminare più niente. Ancora più ‘snervante’, però, è quando proprio Whatsapp a lanciarti questo segnale. Che cosa fare, quindi? Non solo, quindi, si può provvedere ad eliminare quelle chat che non ci occorrono più, ma si può anche svuotare qualsiasi conversazione di foto, gif, video e molto altro ancora. Un trucchetto genialissimo, ne siamo certi, che in pochi conoscono e che risolve un grosso problema! Come bisogna procedere?

Sia se avete iOS che se avete Android, il procedimento da eseguire è questo: cliccate sulla vostra icona Whatsapp, andate su ‘impostazioni’ ed, in seguito, su ‘gestisci spazio’. Fatto questo, se non volete provvedere all’eliminazione definitiva di tutti i media o, addirittura, di quelli inoltrati molte volte, scendere in basso, cliccate sulla chat che preferite svuotare, selezionate tutti i media e provvedete alla cancellazione del contenuto.

In mezzo minuto, quindi, avete non solo svuotato la chat, ma dato alla vostra memoria un bel po’ di respiro.

Altro che chat importanti messe in primo piano, questo è davvero un trucchetto geniale!