Dici ‘addio’ all’odore di frittura in cucina: ti basterà solo questo e rimpiangerai di non averlo fatto prima

Dici per sempre’ addio’ all’odore di frittura in cucina: ti basterà solo questo e rimpiangerai di non averlo mai fatto prima d’ora.

Tutti adorano la frittura, ma quanto è insopportabile la puzza che resta in cucina? Potranno anche passare ore e, magari, potrete anche aver aperto tutte le finestre e porte di case per fare passare l’aria e fare uscire la puzza fuori, ma non c’è niente da fare: quell’odore è sempre lì! Cosa è possibile fare, quindi, in questa situazione? Rinunciare ad un bel piatto croccante di patatine fritte o, addirittura, di pesce fritto, non ci pensiamo minimante, com’è possibile rimediare a quest’odore?

Per quanto l’uso frequente di cibi fritti faccia piuttosto male alla salute, non possiamo nascondere che la loro bontà non ha assolutamente eguali. A partire dai più piccoli fino ai grandi, in tantissimi adorano consumare pasti di questo genere. Dello stesso parere, molto probabilmente, non sono tutti gli amanti delle pulizie! Seppure anche loro apprezzino moltissimo il sapore del cibo fritto, non possono non notare gli effetti che questi ha sulla cucina. A partire dagli schizzi di frittura sul piano cottura fino al forte odore che si sprigiona per tutta la cucina per ore ed ore, sono diversi gli ‘inconvenienti’ che il cibo fritto comporta. Con questo nostro articolo di oggi, però, vogliamo rassicurarvi e svelarvi che c’è un rimedio per sopperire a questa continua puzza.

Come eliminare l’odore di frittura dalla cucina: rimedio facile ed efficace

Ci è capitato più volte di parlarvi di alcuni rimedi efficaci e, soprattutto, naturali che ci permettono di risolvere alcuni fastidiosissimi problemi casalinghi. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di cosa fare quando lo scarico della doccia risulta intasato per via dei troppi capelli. O, addirittura, com’è possibile rimuovere il calcare dai filtri del rubinetto. Questa volta, invece, vogliamo parlarvi di un problema comunissimo e che, senza alcun dubbio, fa spazientire tantissimi di voi! Stiamo parlando proprio di quell’odore di frittura che si sprigiona e perdura per tutta la cucina quando si cucina qualcosa. Anche voi avete provato di tutto, ma non c’è stato nulla da fare? Vi capiamo perfettamente! Con questo ‘trucchetto’ che vi sveleremo tra poco, però, risolveremo questo fastidiosissimo ‘disagio’.

Appena scoprirete com’è possibile rimuovere in quattro e quattr’otto la puzza di frittura dalla cucina, siamo certi che rimpiangerete di non averlo saputo prima. Sembrerebbe, infatti, che per risolvere questo problema non si debba fare altro che tagliare una mela a fettine ed immergerle nell’olio fino a quando il vostro cibo fritto non ha completamente terminato la cottura. Clamoroso, non trovate? Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui! Anche con la frittura di pesce possiamo darvi un semplicissimo rimedio. Mentre, infatti, il vostro cibo è ancora in fase di cottura, fate bollite in un pentolino un po’ di acqua e con l’aceto e vedrete che non si sentirà nemmeno la minima puzza.

Questo trucchetto è un vero e proprio salvavita, vero?