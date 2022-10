Pennelli per il trucco sporchi? Se segui bene questa ‘regola’ saranno sempre puliti

Hai i pennelli per il trucco molto sporchi? Se segui con attenzione questa ‘regola’ saranno sempre puliti.

Il trucco fa parte della nostra quotidianità. Se siamo a casa tendiamo a non truccarci ma ci sono anche tantissime persone che appena sveglie danno un po’ di colore al viso. Ce ne sono altrettante che preferiscono restare al naturale nella propria dimora. Solitamente usiamo il trucco quando dobbiamo uscire, per fare la spesa o se dobbiamo andare in un posto con amici o parenti o abbiamo un evento da festeggiare.

Anche in base al posto dove dobbiamo recarci scegliamo il make up adatto. Se usciamo per andare a fare la spesa, preferiamo non osare e scegliamo dei colori chiari che diano al volto un effetto naturale. In questo caso potete usare un po’ di fondotinta e la cipria e aggiungere il mascara alle ciglia. In ultimo potete dare un po’ di colore alle guance con il blush. Questo è un make up adatto anche per chi deve andare ad un appuntamento e non vuole esagerare.

Quando ci trucchiamo usiamo tanti prodotti ma anche molti utensili. Sono diversi i pennelli che utilizziamo in base a cosa dobbiamo mettere sul viso. Molte volte capita che siano sporchi e anche se li laviamo passandoli un po’ sotto l’acqua, i resti della cipria o dell’ombretto restano attaccati. La soluzione è semplice, vi spieghiamo la regola da seguire per averli sempre puliti.

Avete i pennelli per il trucco sporchi? Se seguite bene questa regola saranno puliti come non mai

Quando ci trucchiamo usiamo tantissimi prodotti diversi. Uno dei primi che utilizziamo è il fondotinta per il viso e la cipria per fissare il tutto. Ci sono gli ombretti, il mascara, l’eyeliner, il blush e così via. Abbiamo una vasta scelta. Per mettere tutti questi cosmetici usiamo degli utensili, come i pennelli o le spugnette. Spesso succede che i pennelli che utilizziamo siano sporchi e che il trucco, anche se li laviamo, resti attaccato.

Il risultato è che molte volte capita che mentre usiamo un nuovo colore questo si mischi con quello che abbiamo usato il giorno prima. Ecco perchè vogliamo spiegarvi come fare per avere pennelli sempre puliti in modo tale da non creare danni. Prima cosa dovete bagnarli con l’acqua tiepida. Per far sì che il lavaggio sia curato e profondo, prima di utilizzare il sapone, potete fare un miscuglio a base di aceto e acqua. Una volta disinfettato continuate con la pulizia.

Dovete successivamente usare un po’ di sapone e versarlo sui pennelli senza esagerare. Per ultimo risciacquate bene in modo da far scorrere i colori attaccati. Fate attenzione a rendere nuovamente le setole morbide. Usate un panno di cotone per togliere meglio i residui. Per ultimo fateli asciugare riponendoli su un piano, non usate phon o altre fonti di calore. Vedrete che avrete pennelli ben puliti!