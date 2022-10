Dovete fare in questo modo se volete un pesto di basilico molto cremoso

Dovete fare in questo modo se volete creare un pesto di basilico molto cremoso: con questa ricetta verrà proprio come desiderate.

Cucinare è una vera e propria arte e chi lo sa fare bene riesce a creare dei capolavori. Ecco perchè ci sono gli chef che dopo aver lavorato a lungo e fatto molta esperienza, sono in grado di portare a tavola dei piatti buonissimi. Spesso ci dilettiamo a casa a riproporre qualcosa che abbiamo mangiato in un ristorante. Non è facile ma spesso riusciamo ad avere anche un buon risultato. Capita anche che il piatto finale non sia quello sperato.

Ripetere una pietanza che è stata creata da un cuoco è molto difficile. A casa però oltre a ‘copiare’ un piatto che abbiamo per esempio provato in un ristorante, ci dilettiamo anche a fare piatti che solitamente si cucinano, come una pasta con il pomodoro, con i broccoli, il secondo o il dolce. Abbiamo un infinito numero di ingredienti quindi possiamo davvero dare vita a piatti diversi e dare libero sfogo alla nostra creatività.

Adesso vogliamo lasciarvi una ricetta che piace quasi a tutti e che non a tutti viene come vorrebbero: il pesto di basilico. Se seguite questa preparazione verrà cremoso come avevate pensato di farlo.

Dovete fare in questo modo se volete creare un pesto di basilico cremoso: seguite con attenzione la ricetta

Se volete creare un pesto di basilico molto cremoso basta seguire questa ricetta che vi stiamo per proporre. Fate attenzione a tutti i passaggi e vedrete che il risultato sarà proprio quello sperato. Prima cosa vi lasciamo gli ingredienti che vi servono per prepararlo:

160 gr di basilico

50 gr di parmigiano grattugiato

40 gr di pinoli

5 gr di aglio

90 ml di olio extravergine di oliva

sale

Preparazione: la prima cosa da fare è lavare il basilico e asciugarlo bene con un panno pulito. Dovete mettere in pratica questa operazione con molta attenzione, cercando di non rovinare le foglie e di eliminare completamente l’acqua. Prima ancora ricordate di mettere l’olio in un bicchiere per una 20ina di minuti nel frigo. Mettete poi il basilico nel frullatore e aggiungete l’olio. Infatti questo permette che il pesto mantenga il suo bel colore verde. Sempre nel frullatore aggiungete anche il sale, l’aglio e i pinoli.

Iniziate a frullare, ad intermittenza. Questo è infatti un metodo efficace per farlo venire cremoso e serve anche per conservare il colore. In seguito aggiungete il formaggio e continuate a frullare sempre ad intermittenza fino ad ottenere il composto che desiderate. In pochi minuti e con semplici passaggi avrete un pesto di basilico cremoso, verde e saporito. Potete fare subito una pasta o preparare il piatto che più vi piace e aggiungerlo.