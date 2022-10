Senza cottura e con pochi ingredienti: questo dolce ti farà venire l’acquolina in bocca

Senza cottura e con pochi ingredienti: questo dolce facile da preparare ti farà venire l’acquolina in bocca.

I dolci piacciono a tutti ma non tutti sono in grado di prepararli. Capita anche che avendo una buona conoscenza della pasticceria, il risultato non è comunque quello sperato. Può succedere a chiunque, anche al più esperto e bravo pasticciere. Saper fare dolci e saper cucinare richiede molta passione e delle conoscenze specifiche. Ci sono dei piatti che sono molto facili da preparare, per esempio la pasta con il tonno, di cui vi abbiamo anche svelato una sua variante con l’aggiunta del pomodoro.

Anche fare una frittata non è così difficile, bastano le uova, un po’ di olio in padella, è il secondo è pronto in pochissimi minuti. Ci dilettiamo ai fornelli soprattutto quando abbiamo ospiti a casa. Vogliamo fare bella figura e allora ci mettiamo alla ricerca delle ricette che possiamo mettere in pratica. Tra i pasti da fare c’è sicuramente il dolce. Come abbiamo detto, non tutti sono in grado di prepararli.

Quando abbiamo ospiti a casa ci preoccupiamo di preparare un buon pranzo o la cena. Dopo aver pensato al primo e al secondo, si passa al dolce. Vi lasciamo qui la ricetta per uno facile facile: ci vogliono pochi ingredienti ed è senza cottura. In poco tempo avrete un dolce che conquisterà davvero tutti.

Gli ingredienti che servono per prepararlo sono:

200 gr di riso soffiato

80 gr di gocce di cioccolato, al latte o fondente

90 ml di miele

per decorare potete usare una crema o della granella di nocciole

Preparazione: prima cosa da fare è sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Quando vedete che si è sciolto aggiungete il miele. Dovete poi in una ciotola mettere insieme il cioccolato e il miele con il riso soffiato. Amalgamate bene il composto in modo da far sì che il riso sia ricoperto tutto. In seguito ponete l’impasto di riso in uno stampo a cerniera e schiacciate in modo che prenda la forma.

Fate riposare in frigo per circa 30 minuti. Come ultimo step, potete decorare la vostra torta con riso, cioccolato e miele, con una crema o anche della granella di nocciole, o come preferite. Se per caso in casa non avete il miele potete usare in sua sostituzione lo sciroppo d’acero. Mentre per quanto riguarda il cioccolato non fa differenza quale usate, potete prendere quello al latte o fondente, in base al vostro gusto personale.

Il vostro dolce è pronto per essere servito: vedrete che i vostri ospiti apprezzeranno!