Aggiungi questo ingrediente alla tua pasta con il tonno e conquisterai veramente tutti: provalo e vedrai il risultato.

Preparare da mangiare non è per tutti facile. Chi non ha mai cucinato nella sua vita quando si trova davanti ai fornelli gli sembra di stare in un mondo impossibile. Basta però iniziare e vedrete che dopo aver preparato un primo piatto risulterà più facile mettersi più spesso alla prova. Non tutti hanno le stesse difficoltà, c’è chi ha la passione per la cucina e chi invece proprio non riesce a fare un piatto perchè non fa al suo caso.

Ci sono però delle pietanze che sono facili da preparare anche per coloro che non si sono mai messi ai fornelli. Per esempio ci vogliono pochi minuti per preparare una semplice frittata, bastano delle uova, un po’ di olio e se volete, qualche scaglia di formaggio. Aggiungete prima in padella un goccio di olio, poi le uova sbattute e potete mettere sopra il formaggio o anche inserirlo prima ancora nelle uova dopo averle aperte in una ciotola. Tra i primi piatti semplici da fare possiamo citare la pasta con il tonno.

Solitamente si dice che questa è la pasta degli studenti che vivono lontano dalla propria casa. Non ci vuole veramente niente a farla. Ecco perchè oggi, invece della solita preparazione vogliamo lasciarvi una sua variante, gustosissima e veloce da preparare.

Pasta con il tonno, se aggiungi questo ingrediente renderai il tuo primo piatto ancora più buono

I primi piatti sono sempre la prima portata di un pranzo o una cena. Sono tantissime le versioni che si possono preparare e spesso per ogni primo c’è una variante. Vogliamo oggi lasciarvi la ricetta della pasta con il tonno che sicuramente saprete fare. Questa volta però vi daremo una sua variante. Basta semplicemente aggiungere un ingrediente per renderla diversa ma ugualmente buonissima.

Partiamo da tutto quello che vi serve per 4 persone:

360 gr di pasta: potete scegliere il formato che preferite, come le pennette o i fusilli

80 gr di olive nere denocciolate

120 gr di tonno sotto olio o anche se volete va bene quello in scatola

400gr di pomodori pelati

1 spicchio di aglio

un cucchiaio di capperi sotto sale ma potete anche non metterli, dipende dal gusto personale

2 cucchiai di prezzemolo tritato

peperoncino, sale e olio extravergine di oliva (dosate voi le quantità)

In una padella aggiungete 4 cucchiai di olio, l’aglio che avete sbucciato e lavato e un po’ di peperoncino. Fate cuocere a fuoco lento e in seguito aggiungete il tonno sgocciolato. Aggiungete i capperi, se volete, e le olive tagliate. Successivamente tagliate i pomodori e metteteli nella stessa padella: è questo l’ingrediente che non mettete solitamente in un semplice piatto con il tonno.

Inserite anche il prezzemolo e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti. Nel frattempo avete messo a cuocere la pasta nella pentola con l’acqua salata e quando è cotta la scolate e la mettete nella padella con il condimento. Amalgamate bene sempre a fuoco lento. Spegnete e servite, la vostra pasta alla puttanesca col tonno è pronta.