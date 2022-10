Il trucchetto che funziona sempre se vuoi risaltare gli occhi azzurri col make up; non puoi farne a meno.

Ammettiamolo: gli occhi azzurri sono talmente belli che non necessitano di troppi aiuti per rendere lo sguardo unico e super espressivo. Ci sono, tuttavia, dei piccoli trucchetti per esaltare al meglio, senza eccedere, questo affascinante colore di iridi.

Vi abbiamo già parlato del make up ideale per le poche fortunate con gli occhi verdi e oggi tocca ad un altro colore chiaro, che, col giusto trucco, diventa davvero magnetico. Hai gli occhi azzurri e sei curiosa di capire come truccarti e quali prodotti scegliere per valorizzare al meglio i tuoi lineamenti? Sei esattamente nel posto giusto, iniziamo!

Make up perfetto per occhi azzurri: il tocco a cui non puoi rinunciare

Agli occhi color mare sono state dedicate infinite canzoni, e meritatamente: che meraviglia gli occhi azzurri! Occhi che, come tutti gli altri, possono apparire ancora più brillanti ed intensi grazie a qualche piccolo aiuto di make up. Ribadiamo che non esistono regole fisse in fatto di make up e cosmetica: ognuno e libero di scegliere i prodotti e le tonalità che desidera e con cui si sente maggiormente a proprio agio! Se, però, siete curiosi di scoprire quali sono le opzioni che, più di altre, fanno al caso vostro, ci siamo noi!

Il primo consiglio, forse banale, ma super efficace è quello di creare una cornice nera al vostro occhio. Si, il nero esalterà alla massima potenza il colore azzurro, creando uno sguardo profondo e magnetico: è il colore maggiormente valorizzante per questa tipologia di occhio. Quindi sì a matite nere e soprattutto eyeliner, che allunga l’occhio oltre a renderlo più intenso. In molte amano utilizzare le matite azzurre o, comunque, dalle tonalità simili al proprio iride e questa non è una scelta sbagliata. Il nero, però, è il nero, e se avete un’occasione importante in programma, noi consigliamo di non rinunciarvi! Ma non è finita qui…

Passiamo alle tonalità di ombretto ideali per accendere ancora di più il vostro colore di occhi. Precisiamo che gli occhi azzurri, ma in generale quelli chiari, si prestano facilmente al make up, essendo abbinabili con diversi colori e tonalità. I make up artists possono divertirsi davvero molto! Per valorizzare al meglio l’azzurro, però, è bene optare per colori complementari come rosso, rosa, pesca, ma anche bronzo o oro, soprattutto per le tue serate più ‘strong’.

Ultimo consiglio, non meno importante, è quello di osare con gli smokey eyes. Più leggeri per un trucco di giorno, più accesi di sera, questa particolare tecnica è ideale per gli occhi chiari. E voi, siete pronte a creare il vostro make up a contrasto più irresistibile di sempre?