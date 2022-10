Leggeri e sfiziosi: questi hamburger senza carne conquisteranno anche i più piccoli

Gli hamburger senza carne che ti conquisteranno al primo assaggio: un secondo piatto leggero e gustoso che metterà d’accordo proprio tutti.

Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la tendenza a creare nuove varianti dei piatti più semplici e tradizionali dando ampio spazio alla fantasia. Un grande contributo a questa ‘moda’ è stato sicuramente l’aumento del numero dei vegani, cioè coloro che, per convinzioni etiche o di tipo medico, hanno deciso di eliminare la carne dalla propria dieta.

Indipendentemente dalle vostre scelte in questo ambito, ogni tanto è piacevole per tutti sperimentare piatti diversi da quelli che consumiamo di solito. Ciò a cui non molti sono disposti a rinunciare, però, è la comodità: le ricette facili da preparare e che richiedono il minor tempo possibile restano sempre le preferite! E chi l’ha detto che non si può preparare cibi buonissimi spendendo poco in termini di denaro, tempo e fatica?

Proprio nell’ottica di questo obiettivo, vogliamo proporvi un secondo piatto davvero facile e salutare che vede protagonista l’hamburger. Stavolta però non è prevista la carne, bensì i ceci! Questi saporiti legumi sono un ottimo alleato del nostro benessere grazie alle tante proprietà benefiche che li contraddistinguono: ricchi di sali minerali, magnesio, fosforo, potassio, ferro, vitamina C e B, fanno bene proprio a tutti, dagli anziani fino ai bambini.

Anche questi ultimi ameranno gli hamburger di ceci, quindi vi consigliamo di provarli: vedrete che risultato strepitoso in pochi e semplicissimi passaggi!

Hamburger di ceci: il secondo piatto senza carne che devi assolutamente provare

Ecco ciò che ti serve per realizzare gli hamburger di ceci, in dosi per 2 persone:

240 gr. di ceci già cotti e sgocciolati

50 gr. di cipolla dorata

20 gr. di pangrattato

1/2 cucchiaino di paprika dolce

1 rametto di rosmarino

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

Taglia la cipolla a fette e mettile nella padella con pochissimo olio. In un mixer da cucina trita i ceci insieme alla cipolla, al rosmarino, un pizzico di sale, alla paprica, due cucchiai di olio e il pangrattato.

Per formare gli hamburger, ungi un coppapasta dal diametro di 7 cm di diametro e riempilo con il composto ottenuto. Poi sfilalo e fai lo stesso per formare gli altri hamburger. Passa poi all’impanatura, mettendoli nel pangrattato che avrai messo in un recipiente.

Metti gli hamburger impanati su un tagliere e conservali in frigo per circa un’ora prima di friggerli in padella per circa 4 minuti su ogni lato. Al posto della padella, è possibile utilizzare anche il forno o la friggitrice ad aria.

Puoi anche sbizzarrirti con diverse erbette aromatiche: via libera quindi a zenzero, curcuma, ecc.

Che ne pensate? Val proprio la pena di provare, no?