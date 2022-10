Non ci vuole molto a farli sentire trascurati: sono loro i segni più gelosi dello zodiaco

Non sopportano di sentirsi messi da parte e la loro reazione può essere davvero ‘forte’: ecco quali sono i segni più gelosi in assoluto.

Tra i sentimenti umani più ingovernabili, la gelosia occupa sicuramente i primi posti. Diciamoci la verità, quando si tiene molto ad una persona, si fa fatica ad accettare che possa dedicare delle attenzioni a qualcun altro. La sfera dove di solito si tende ad essere maggiormente possessivi è l’amore, ma neanche l’amicizia è completamente esente dallo scatenare reazioni di questo genere.

Ovviamente, come per tutte le cose, “in medio stat virtus”, dicevano i Latini: se la paura di perdere l’affetto di una persona spinge a reagire in modo eccessivo, di certo questo non è un atteggiamento sano. L’insorgere della gelosia dipende da diversi fattori, ma alcune persone tendono alla possessività indipendentemente dagli eventi.

A volte è semplicemente il carattere di una persona a determinare una gelosia più o meno spiccata e, secondo chi si intende di astrologia, una parte di responsabilità l’avrebbe anche lo zodiaco. L’appartenenza ad un segno e non ad un altro potrebbe essere un dettaglio da non trascurare quando si valuta il grado di tolleranza ad ipotetici ‘rivali’.

Per non incappare in litigi feroci e sfuriate da tragedia greca, è meglio allora sapere in anticipo quali sono i segni zodiacali più gelosi per comportarsi poi di conseguenza quando ci rapportiamo a loro.

Sono i segni zodiacali più gelosi: devi stare attento se non vuoi che sbottino

In questa rassegna dei segni più gelosi, compaiono ovviamente alcuni molto noti per la loro irruenza e passionalità. Come ad esempio il Leone, rispecchiato perfettamente dall’elemento che lo rappresenta e cioè il Fuoco. Difficile che un Leoncino si trattenga dal reagire con impulsività se si sente travolto dalla gelosia.

Istintivo e allo stesso tempo razionale, come tradizione astrologica vuole riguardo ai cosiddetti ‘segni doppi’, anche il Gemelli potrebbe darvi filo da torcere in tema di possessività. Soprattutto quando tiene molto all’altra persona. Ciò potrebbe far scoppiare delle vere e proprie scintille.

Il tranquillo e pacifico Toro può davvero trasformarsi quando c’è da lottare in nome della gelosia: non nasconde affatto questo tipo di emozione, anzi. La sua ira può spingerlo perfino a mettere i bastoni tra le ruote nei rapporti altrui quando c’è di mezzo qualcuno a lui molto caro.

Infine, ai primi posti della classifica troviamo il nostalgico Cancro che, se da un lato, fa fatica ad esternare le proprie emozioni, dall’altro non ha paura di mostrare tutto il suo bisogno di tenere legati a sé coloro che sono davvero importanti per lui. Se sente mancare il terreno sotto i piedi, i Cancerini potrebbero sorprendervi davvero.

E voi quanto siete gelosi? Nel vostro caso, c’entra lo zodiaco?