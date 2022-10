Abbiamo qui per te un segreto per riscaldare una stanza senza far lievitare la bolletta: segui questi consigli.

In questi mesi stiamo vivendo una situazione molto difficile dovuta all’incremento dei prezzi. I prodotti alimentari hanno subito un aumento dei costi, anche i generi di prima necessità come acqua, pane e pasta. Ma a pesare ancora di più su tutte le famiglie è l’aumento delle bollette che risulta essere sempre più complicato da sostenere.

Il prezzo del gas e dell’energia ha raggiunto numeri impressionanti e spesso per pagarle non si riesce ad arrivare a fine mese. Già prima la situazione era questa ma adesso sembra che abbia coinvolto tutte le famiglie. Il Governo ha rilasciato alcuni consigli da mettere in pratica, come evitare di raggiungere con i nostri riscaldamenti temperature troppo elevate e di accenderli in determinate ore o per certe ore, senza sforare il tempo.

Adesso che siamo in inverno dobbiamo attrezzarci per non patire il freddo anche se al momento, non sembra essere un problema, non per tutti ovviamente. Ecco perchè vogliamo lascarvi alcuni consigli per riscaldare la stanza senza però far lievitare la bolletta, in modo da contenere i costi.

Abbiamo qui per te un segreto per riscaldare una stanza senza che la bolletta raggiunga costi elevati

Siamo ormai in inverno e il freddo si inizia a sentire. Data la situazione mondiale in cui ci troviamo il Governo ha rilasciato alcune regole da seguire per evitare di consumare troppo gas ed energia e anche per evitare che le bollette raggiungano alti prezzi. Quello che ci è stato chiesto è di cercare di accendere i nostri riscaldamenti soltanto in determinate ore del giorno senza esagerare e di non superare una certa temperatura.

Oltre a questi accorgimenti, possiamo darvi altri consigli da seguire per riscaldare una stanza senza avere una brutta sorpresa in bolletta: ma in che modo? Se per esempio siamo soliti trascorrere più tempo o quasi tutto il giorno in una sola stanza possiamo anche evitare di riscaldare tutta la casa e concentrarci solo sul posto dove siamo. Potete scegliere dei metodi alternativi ai termosifoni perchè questi consumano molto. Potete acquistare un termosifone elettrico portatile e accenderlo solo nella nostra stanza o anche potete prendere una stufetta ad infrarossi.

Questa emana il calore attraverso le radiazioni. Ce ne sono diverse ed è possibile sceglierle anche in base al prezzo ma attenzione a prenderne una buona. In alternativa possiamo usare una borsa dell’acqua calda che è molto efficace e tiene bene al caldo. Prima di fare tutti questi accorgimenti naturalmente c’è da fare attenzione all’abbigliamento che non deve essere troppo leggero. Soprattutto in questo periodo cercate di vestirvi con tessuti un po’ più pesanti rispetto a cosa avete sempre indossato negli inverni precedenti.