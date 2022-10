Sopracciglia che sembrano disegnate con questo prodotto insospettabile: bastano pochi gesti

Con questo stratagemma avere sopracciglia perfettamente ordinate sarà semplicissimo: ottima idea che hai sicuramente a portata di mano.

Nell’estetica del viso, le sopracciglia rivestono un ruolo di particolare importanza: più del colore e della forma degli occhi, sono loro a dare espressività ed intensità allo sguardo. Nel corso degli ultimi decenni, sono state soggette a varie tendenze ed ogni diva del proprio tempo ha ispirato milioni di donne dettando la moda da seguire.

Da Greta Garbo a Kim Kardashian, da Marylin Monroe ad Audrey Hepburn, le icone di bellezza di ogni epoca hanno fatto storia in quanto alle forme da dare alle sopracciglia. Tondeggiante negli anni ‘20, sottilissime negli anni ’30, ad ali di gabbiano durante i tre decenni successivi fino alle rivoluzionarie degli anni ’70, folte e marcate. E come non citare quelle quasi invisibili dei 90, rappresentate alla perfezione dalle star di quegli anni come Pamela Anderson, Cameron Diaz e Paris Hilton?

Questi ultimi hanno poi presentato il conto negli ultimi dieci anni: nel 2016, ad esempio, sono state di tendenza quelle molto folte, quasi androgine, e per molte non è stato semplice dopo i martiri inflitti alle proprie sopracciglia a quell’epoca. Abbiamo assistito poi ad una tendenza a marcarne la forma e le dimensioni naturali come nel caso di Amal, la moglie di George Clooney.

Certo è che oggi il must è “naturalezza ma anche cura e ordine”: seppur piene, le sopracciglia devono essere spazzolate e in ordine. Per questo motivo, è bene conoscere un trucchetto casalingo che ci aiuterà a mantenerle sempre impeccabili. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Per sopracciglia sempre in ordine ti basta questo: saranno perfette in un attimo

Una naturalezza solo apparente, si può dire, che nasconde in realtà una cura estremamente rigorosa come quelle sfoggiate dalla regina delle influencer, Kim Kardashian. Proprio per far sì che risaltino ed evidenzino i punti di forza del viso con classe, si è diffusa oggi la moda di truccare le sopracciglia: non a caso, i make-up artists le rifiniscono con la matita o con gel pigmentati.

Un ottimo suggerimento per tutti i giorni invece è quello di utilizzare un prodotto che sicuramente avete in casa e cioè la lacca: sì, proprio quella che normalmente usate per dare volume ai capelli o per fissare le acconciature!

Questo trucchetto è davvero semplice e rapido: spruzzate un po’ di lacca sullo spazzolino di un mascara pulito e con quello pettinate le sopracciglia dall’interno verso l’esterno. Potrete constatare immediatamente con i vostri occhi lo strepitoso risultato. Anche il resto del make-up verrà valorizzato da questo ‘tocco magico’, vedrete!

Avreste mai immaginato che la cara vecchia lacca cascasse così a pennello con l’ultimo trend di bellezza?