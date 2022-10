Ti basteranno due cucchiai di questo e dell’acqua: il tuo forno a microonde sarà pulito come mai prima d’ora

Per pulire il tuo forno a microonde e farlo ritornare pulito come mai prima d’ora ti serviranno due cucchiai di questo e 1 litro di acqua.

Oltre al piano cottura, su cui recentemente vi abbiamo svelato com’è possibile pulirlo e sgrassare senza un minimo sforzo, anche il forno a microonde è tra gli oggetti della cucina più sporchi in assoluto. Che sia utilizzato per scaldare del pane, del scongelare della carne o, addirittura, per scaldare dei piatti, questo tipo di elettrodomestico è solito iniziare ad emanare cattivi odori. Come risolvere?

Com’è possibile, quindi, rendere pulito il forno a microonde in pochissimo tempo? Sappiamo benissimo che, così come per il forno, l’utilizzo di prodotti aggressivi è severamente vietato e che non è consigliato l’uso di prodotti acidi. Vi starete chiedendo, quindi, cosa occorre fare per ritornare a far splendere il nostro elettrodomestico? Tra qualche istante, vi proponiamo un trucchetto semplicissimo, che – se messo in pratica – vi farà risparmiare tanto tempo e fatica. Pronti a saperne di più?

Come rendere il forno a microonde pulito in pochissimo tempo

Ci è capitato diverse volte di raccontarvi quanto sia indispensabile utilizzare rimedi naturali per dedicarsi alle pulizie di case. Anche senza l’acquisto di prodotti specifici, infatti, quelli parti della casa che più sentono la necessità di una pulizia accurata e sistemata risulteranno nuove come prime. L’abbiamo dimostrato, ad esempio, con il pavimento e i diversi trucchetti per renderlo pulito e fresco, ma ve lo confermiamo anche con la pulizia del forno a microonde. Recentemente, vi abbiamo spiegato di poter utilizzare un ‘semplicissimo’ limone per pulirlo a fondo. Se vi dicessimo, però, che esiste un altro rimedio ed anche questo, ovviamente, è super naturale?

Com’è possibile, quindi, rendere super pulito il vostro forno a microonde a costo zero e, soprattutto, senza nemmeno un poco di fatica? Come detto fino a poco fa, il rimedio è puramente naturale e, soprattutto, ‘casalingo’. Ricordate quando vi abbiamo spiegato che il bicarbonato di sodio fosse un’ottima soluzione per lo scarico della doccia intasato? Bene! E se vi dicessimo che questo stesso ingrediente possa essere utilizzato per pulire il vostro forno, ci credereste? Il risultato è davvero garantito!

Per una pulizia perfetta del forno a microonde, non dovete fare altro che prendere due cucchiai di bicarbonato di sodio e scioglierli nell’acqua. Una volta fatto questo, inserite la vostra ciotolina nell’elettrodomestico, azionatelo e – per circa 5 minuti – fatelo agire. Il calore del forno produrrà dei vapori che scioglieranno qualsiasi tipo di incrostazione. Raggiunto questo risultato, infine, rimuovete tutto lo sporco con un panno umido o, se necessario, con una spugnetta.

Una tecnica di pulizia decisamente semplicissima, non trovate? Provateci anche voi: il risultato sarà pazzesco!