Niente aceto e detersivi, per sgrassare il piano cottura ti occorre solo questo: impiegherai pochissimi minuti

Per sgrassare a fondo il piano cottura non ti occorreranno più aceto e detersivo, ma solo questo: impiegherai pochissimi minuti.

Chi crede che le pulizie di case si fanno sempre e solo coi soliti detersivi, si sbaglia di grosso? In alcuni dei nostri recenti articoli, infatti, vi abbiamo raccontato come sia possibile utilizzare ‘ingredienti’ facilmente rintracciabili nei negozi o, addirittura, nelle dispense per risolvere alcuni spiacevolissimi inconvenienti casalinghi. Avreste mai immaginato, ad esempio, che per rimediare allo scarico della doccia intasato dai capelli occorresse proprio quel prodotto? Noi no e da quando l’abbiamo scoperto, ci è cambiata la vita radicalmente.

Cari amanti delle pulizie, quanto vi fa dannare il piano cottura super sporco? Che sia in acciaio, in pietra o, come vuole la ‘moda’ di questi ultimi tempi, in vetro, sgrassare i fornelli senza lasciare aloni è quasi impossibile. Non solo, infatti, è necessario l’acquisto di tantissimi prodotti, ma anche l’impiego di un bel po’ di tempo. Se ora, però, vi dicessimo che abbiamo trovato un ‘escamotage’ super naturale che vi risparmierà un bel po’ di fatica. Per sgrassare a fondo il piano cottura, infatti, vi occorrerà solo questo prodotto e il vostro tempo si dimezzerà.

Come sgrassare il piano cottura con un solo prodotto: resterete sbalorditi

Sono buonissimi i cibi fritti e nessuno lo mette in dubbio, ma vogliamo parlare di tutto quello che combina l’olio sui fornelli? Un vero e proprio ‘disastro’, non c’è che dire. Recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato com’è possibile eliminare gli odori di frittura dalla cucina e, soprattutto, dalla casa. Esiste, però, un rimedio per sgrassare a fondo il piano cottura a costo zero e in pochissimo tempo? Assolutamente si! Fate molta attenzione: il metodo che vi stiamo andando a raccontare non contempla affatto l’uso di aceto e dei classici detersivi, ma di un altro ingrediente che tutti abbiamo in casa e che non immagineremmo mai che abbia questa ‘funzione’.

In diversi nostri articoli, ci è capitato più volte di parlarvi della funzione salvatrice dell’aceto per eliminare il calcare, vero? Sappiate che se avete intenzione di sgrassare il vostro piano cottura, questo non vi servirà affatto! Per una pulizia efficace, ma soprattutto veloce dei vostri fornelli, tutto quello che vi occorre è mezzo limone. Incredibile da credere, vero? Come darvi torto!

Tagliate, quindi, il limone a metà e prendetene una parte. Premete il succo sul piano cottura e strofinatelo col limone stesso, poi pulite con un panno umido ed asciugate per bene. Et voilà, i vostri fornelli saranno completamente privi di macchie, aloni e nuovi come prima!

Se anche voi avete ‘problemi’ del genere ed avete provato la qualunque pur di risolvere ma senza risultati, provate anche voi questo ‘metodo’. Non vi costerà assolutamente nulla!