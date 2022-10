L’odore di frittura in cucina è un vero incubo? Con questo trucchetto lo eliminerai in un battibaleno

Nonostante sia buonissima, la frittura è spesso un problema per via del suo odore che impregna mobili e vestiti: fai così e lo risolverai!

Da sempre ritenuta nemica della linea e della salute, alla frittura va comunque riconosciuto il gusto prelibato che la rende uno dei metodi di cottura più golosi. Diciamoci la verità: i cibi fritti sono delle vere e proprie squisitezze, soprattutto se pensiamo al pesce. Sono davvero pochissimi coloro che non apprezzano una bella frittura di calamari, grande classico della cucina tricolore.

In casa si cerca di solito di limitarne il consumo solo a qualche occasione speciale, come ad esempio i cenoni di Natale e Capodanno, per diversi motivi. Oltre a non essere il massimo per un’alimentazione sana e corretta, preparare la frittura è anche molto faticoso. Occorrono pazienza, tempo e voglia di stare ai fornelli perché, affinché sia davvero buona, non va fatta molto tempo prima di portarla a tavola.

C’è poi un altro problema: quella terribile puzza di fritto che impregna la casa per ore ed ore! Non solo: anche i tuoi abiti e i tuoi capelli, per quanto puliti e profumati, assorbono inevitabilmente l’odore del cibo cotto nell’olio bollente. Il quesito è sicuramente molto gettonato: come eliminarlo una volta per tutte?

Qui troverai finalmente la risposta che fa per te: si tratta di un rimedio naturale che ti lascerà a bocca aperta per la sua semplicità ed efficacia.

Fai questo e potrai dire addio all’odore di frittura: un gioco da ragazzi!

Ci risiamo: vuoi preparare un pranzo speciale o una cena un po’ più elaborata e stai accarezzando l’idea di preparare qualche manicaretto fritto. Tuo marito e i bambini non potranno che esserne felici perché ci sarà da leccarsi i baffi, ma ecco che improvvisamente ti fai prendere dallo sconforto perché pensi che, oltre alla fatica, la tua casa sarà invasa da un odore affatto piacevole e se hai ospiti non ti sembra proprio il caso di accoglierli con abiti e capelli che sanno di fritto.

Meglio rinunciare allora? Assolutamente no, se segui qualche piccolo consiglio al riguardo. La prima regola da ricordare quando ti accingi a friggere, è di mettere in funzione la cappa della cucina. Apri le finestre e chiudi le porte di tutte le stanze, perché altrimenti saranno raggiunte dall’odore di frittura.

Per risolvere il problema, un ottimo stratagemma è far bollire delle fettine di limone insieme a qualche rametto di rosmarino. Entrambi daranno origine ad un aroma irresistibile e fresco che andrà a contrastare tutto il cattivo odore e la tua casa tornerà a profumare!

Avresti mai immaginato che per togliere l’odore di frittura bastasse un rimedio così semplice?