Per queste deliziose frittelle ti occorre un solo ingrediente: i tuoi bambini ne chiederanno altri

Per queste deliziose frittelle ti occorrerà un solo ingrediente: i tuoi bambini ne saranno estasiati e chiederanno addirittura il bis.

È arrivato il periodo dell’anno che tutti i bambini amano: Halloween! Pronti a travestirsi e a recitare la classica frase ‘dolcetto o scherzetto’, ogni piccino non vede l’ora di divertirsi insieme ai loro coetanei e spaventare i più grandi con i loro travestimenti.

Proprio recentemente, vi abbiamo svelato la ricetta di alcuni biscottini tipici di Halloween che, senza alcun dubbio, sfameranno un bel po’ di bocche. Se adesso, invece, vi dicessimo che siamo pronti a spiegarvi com’è possibile preparare delle succulentissime frittelle con un solo ingrediente? In tantissimi vanno matti per questo tipo di dolce ed è per questo che noi di Universomamma non possiamo fare a meno di spiegarvi la ricetta di qualcosa di alternativo e tanto buono, che sicuramente piacerà a tutti. Siamo certi, infatti, che i vostri bambini impazziranno e vi chiederanno addirittura il bis.

Per preparare queste frittelle, ve lo assicuriamo, non ci vuole granché. L’ingrediente principale, infatti, è solo uno e il tempo che impiegherete è di meno di un’ora. Favoloso, no? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Prepara anche tu queste deliziose frittelle: ti occorre solo questo, pazzesco

Se l’antipasto di Halloween che vi abbiamo recentemente raccontato farà felici grandi e piccini, siamo certi che questi dolci tipici di questo periodo farà lo stesso effetto. Quelli che gradiranno di più, ovviamente, saranno i vostri bambini, ma anche i più grandi non disdegneranno affatto. Di che cosa parliamo? Delle amate e buonissime frittelle!

La ricetta di queste frittelle è davvero semplicissima, ve lo garantiamo! Anche perché come ingrediente principale c’è solo una ‘materia prima’: la zucca! Clamoroso non trovate? Procediamo, però, in ordine. Per la preparazione di questo delizioso dolce, vi occorrono:

1/2 di zucca completamente lavata, asciutta e priva dei suoi semini; 3 uova; 250 grammi di farina; scorza di arancia quanto basta; 1 bustina di lievito per dolci; 160 grammi di zucchero; Olio di semi;

Così come gli ingredienti principali, anche il procedimento da eseguire è semplicissimo:

Tagliate la zucca a dadini, avvolgetela in una carta d’alluminio e fatela cuocere per circa 200 gradi per circa 40 minuti; Trascorso il tempo, passate i cubettini in un mixer e riduceteli in poltiglia, unendovi le uova e le scorza di arancia; Raggiunta una bella consistenza, aggiungeteci la farina e il lievito – accuratamente setacciati – e continuate a mescolare il tutto; Versate tutto il composto in una sac-a-poche e passate alla frittura; In una padella, infatti, fate riscaldare dell’olio e quando questo inizierà ad essere bollente, iniziate a versarci le piccole frittelle; Fate cuocere le frittelle per qualche minuto, poi trasferitele in una ciotolina ed adornatela come più vi piace. Sia che sia zucchero a velo o cacao amaro in polvere, vi assicuriamo che il sapore che ne uscirà fuori sarà delizioso!

Semplicissimo, non trovate?