Trucco per occhi marroni: ecco i passaggi da seguire per valorizzare lo sguardo

Trucco per gli occhi marroni: se segui questi passaggi riuscirai a valorizzare lo sguardo come vuoi.

Se dobbiamo uscire solitamente ci prepariamo molto prima: scegliamo i vestiti da indossare, le scarpe, il trucco da fare e l’acconciatura. Ci sono tante cose da mettere in pratica, spesso perdiamo tanto tempo perchè non sappiamo cosa metterci. Possiamo anche avere tantissimi vestiti ma alla fine sfoggiamo quasi sempre quel pantalone che abbiamo messo molte volte, quella felpa che ci piace tanto e così via.

Succede a tutti, non è vero? Forse perchè, appunto, ci piacciono molto o ci sentiamo a nostro agio con quel tipo di look e stiamo comodi. Oltre ai vestiti poi bisogna abbinarci le scarpe. Se dobbiamo andare ad un evento scegliamo quelle più classiche ma che non ci fanno male altrimenti l’unica cosa da fare è stare seduti e non muoversi; se invece dobbiamo fare una passeggiata o anche solo la spesa, andare dai parenti o dagli amici, preferiamo essere ancora più comodi e indossare la scarpa sportiva giusta.

Passiamo un attimo al trucco che spesso risulta difficile da fare per chi è proprio negato. Avete gli occhi marroni e volete un make up che riesca a valorizzare il vostro sguardo? Abbiamo lo stile adatto a voi, che può andare bene sia per una semplice passeggiata sia per andare ad un’occasione importante.

Trucco per occhi marroni: segui questi passaggi e riuscirai a valorizzare il tuo sguardo

Il trucco piace a molte persone anche se non tutti lo utilizzano se devono uscire. Se per esempio dobbiamo fare la spesa spesso preferiamo farlo al naturale mentre se andiamo a qualche evento o usciamo con amici anche solo un po’ di mascara e un po’ di rossetto lo mettiamo. Abbiamo per voi un make up che è adatto sia per una normale uscita in amicizia sia per andare ad un’occasione importante. Questo che vi stiamo per dare è adatto per chi ha gli occhi marroni ma in realtà possono farlo tutti.

Prima cosa stendete il fondotinta sul viso e dopo aver fatto questa operazione usate il correttore e fissate tutto con la cipria. Per gli occhi potete scegliere un ombretto color panna o avorio che stenderete su tutta la palpebra. In seguito per dare un po’ di colore, aggiungete un ombretto più scuro, sul marrone ma sempre chiaro, alla parte esterna dell’occhio e sfumate un pochino. Se volete un effetto luminoso potete aggiungere un ombretto bianco perlato sulla parte interna. Se volete usate l’eyeliner o potete evitare di metterlo, come più vi piace, e poi il mascara, a zig zag o facendo ondulazioni.

Per le labbra potete scegliere sia un rossetto con una tonalità più forte, come in foto. Se invece volete abbracciare sempre l’effetto nude, usate un colore chiaro, sull’arancio o marrone chiaro. Infine date un po’ di colore al viso con il blush. Con questo make up riuscirete a valorizzare il vostro sguardo.