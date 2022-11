Portafogli svuotato e problemi al lavoro nei primi giorni di novembre per il Toro e quest’altro segno

Portafogli svuotato e problemi al lavoro nei primi giorni di novembre: ad essere toccati sono il Toro e un altro segno.

Novembre sta per partire e questo mese sembra riservare delle belle notizie per qualche segno e qualche brutta novità per un altro. Non per tutti i giorni saranno facili e per qualcuno quello che è successo ad ottobre continuerà ad essere presente anche nelle prossime settimane. In particolare ad essere state toccate sono le tasche che non sembrano vedere ancora un po’ di luce.

Soprattutto per la situazione economica che si è presentata e che ci sta facendo vivere ogni giorno con il malessere. Nei giorni scorsi alcuni segni sono caduti, altri hanno saputo, in qualche modo, uscirne senza farsi influenzare in negativo. Sembrerebbe che a breve a vedere il sole saranno le persone nate sotto il segno dei Pesci. Infatti novembre dovrebbe essere pieno di belle notizie, sia in campo professionale che nella sfera privata.

Invece per il Toro e un altro segno ci saranno dei problemi di una certa importanza. Ad essere colpito è il settore del lavoro, infatti i primi giorni non saranno facili. La mancanza di soldi si farà sentire.

Il mese di ottobre ha portato un malessere generale. Ma anche i mesi precedenti non sono stati da meno. Le difficoltà economiche hanno colpito tutti e si sta cercando di capire come affrontare le prossime settimane. Purtroppo l’oroscopo di novembre non sembra essere positivo ancora per qualche segno. Ad essere colpito è il Toro che si ritroverà con una mancanza di denaro.

Ci saranno parecchi conflitti a livello professionale. Se dovete avanzare qualche proposta forse è meglio aspettare che la tensione si spenga. Anche l’amore non gode di grande positività e la stessa tensione che potrebbe colpire il lavoro potrebbe farsi sentire anche nella sfera privata. Non fate passi di cui poi vi pentirete. Abbiate pazienza e aspettate che passino le prime due settimane per affrontare qualsiasi argomento importante volevate portare sul tavolo. Non solo il Toro ma anche i Gemelli saranno toccati da questo momento sfavorevole.

I primi giorni non saranno facili. Potreste percorrere una via piena di ostacoli e cadute. Anche per le persone nate sotto questo segno sia la sfera privata che quella professionale sarà avvolta dal malumore. Dovete saper capire qual è il momento giusto per affrontare le questioni di cui da tempo volete parlare. Meglio ancora se attendete, la fretta non è sempre una buona consigliera. Questi primi giorni di novembre partiranno in questo modo ma pian piano vedrete che anche per voi ci sarà un po’ di luce e ci sarà l’arrivo di qualche bella notizia.