Osserva bene i suoi comportamenti: se fa così significa che non ti ama più, c’è poco da fare

Presta attenzione a questi comportamenti, sono campanelli d’allarme che ti fanno capire che non ti ama più: prima te ne accorgi e meglio è.

Accettare che una storia d’amore finisca non è mai semplice: spesso si tende a trincerarsi dietro una mancata comprensione di ciò che sta accadendo e ci si rifiuta di ammettere a sé stessi che forse l’altro ha smesso di amarci. Eppure ci sono comportamenti abbastanza evidenti che possono farcelo capire, impariamo a far caso a questi segnali.

E’ importante infatti rendersi conto quanto prima della realtà per evitare di restare prigioniere dell’incertezza per chissà quanto tempo. Il dubbio è estremamente logorante e ha il solo effetto di farci sentire sempre più confuse ed insoddisfatte.

Meglio un dolore da affrontare una volta per tutte che mentire a sé stesse autoconvincendoci che vada tutto bene e che certi comportamenti siano dovuti a chissà quali astruse motivazioni. Vediamo allora quali sono i campanelli d’allarme che devono subito farci intuire che qualcosa non va, che il rapporto si sta trasformando e che non è più quello di prima.

Se lui ha questi comportamenti, forse non ti ama più: fai attenzione

Elemento essenziale in una coppia felice è la comunicazione: se noti che da tempo ha smesso di aprirsi con te sia con le parole che con i gesti, i suoi sentimenti potrebbero essersi affievoliti. Oppure, improvvisamente, ha iniziato a dimenticare le ricorrenze più importanti? Chi è davvero innamorato ricorda tutte le date significative per il partner e per la coppia, quindi si tratta di un segnale da non sottovalutare. Se poi addirittura non trascorre il giorno del tuo compleanno con te, preferendo fare altro o accampando scuse varie, vuol dire proprio non è più innamorato.

Ultimamente ti capita di notare che è stranamente riservato? Fa attenzione più del solito a dove lascia il cellulare e se chiedi spiegazioni si mostra infastidito? Non ignorare questi dettagli, sono piuttosto sintomatici di un sentimento svanito. Altra bandierina rossa poi è quando evita di apparire con te in pubblico: se fa così, è chiaro che non ti ama.

Nell’ultimo periodo, ti basta un niente per farlo arrabbiare? Ogni scusa è buona per una sfuriata? E’ un modo inequivocabile per aumentare la distanza fra voi. In ogni rapporto d’amore non dovrebbero mancare parole affettuose: certo, ognuno ha il suo carattere e qualcuno non è così propenso al romanticismo, ma chi è innamorato, trova sempre l’occasione e il modo di dirti frasi tenere. Se da un po’ di tempo si è chiuso in un silenzio tombale, tieni le antenne ben dritte!

Tra le altre condotte tipiche di chi non prova più certi sentimenti forti come in passato ci sono sicuramente il frequente paragone con le altre donne, la mancanza di interesse verso ciò che ti riguarda e, soprattutto, l’indifferenza. Se ciò che fai non gli fa né caldo né freddo, trai le tue conclusioni.

Questi, dunque, i dettagli che possono aiutarci ad aprire gli occhi sui veri sentimenti del partner. Ti è mai capitato di affrontare una situazione del genere?